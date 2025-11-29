Serviciile de informații americane l-au verificat pe afganul care a deschis focul la Washington, înainte să intre în SUA

Stiri externe
29-11-2025 | 10:49
Atac WDC
Pro Tv

Funcționari din serviciile de informații americane l-au verificat pe afganul care a deschis focul asupra unor membri ai Gărzii Naționale săptămâna aceasta la Washington, D.C., înainte de sosirea acestuia în țară.

autor
Claudia Alionescu

Declarația a fost făcută vineri directorul Centrului Național de Antiterorism al SUA, Joe Kent, transmite EFE.

Cu toate acestea, Kent a clarificat că verificarea lui Rahmanullah Lakanwal s-a făcut exclusiv pentru ca acesta să poată colabora cu o unitate militară susținută de CIA în Afganistan și nu pentru a i se putea permite să trăiască în SUA, unde a ajuns în 2021 prin intermediul programului 'Operation Allies Welcome', care a sprijinit cetățenii afgani în urma retragerii militare americane din această țară.

Kent a scris pe rețelele de socializare că 'este adevărat că teroristul care a comis atacul din D.C. a fost 'verificat' de comunitatea de informații'.

'Totuși, l-au verificat doar pentru a putea activa ca soldat în lupta împotriva talibanilor, AQ (Al-Qaida) și ISIS (Statul Islamic) ÎN Afganistan, NU i-au verificat capacitatea de a veni în Statele Unite și de a trăi printre noi ca vecin, de a se integra în comunitățile noastre sau, la un moment dat, de a deveni cetățean', a postat oficialul american.

Citește și
atac afgan washington
Cine este atacatorul care a împușcat doi soldați lângă Casa Albă. Donald Trump: A fost adus cu avionul de Administrația Biden

Informația apare pe măsură ce controversa crește cu privire la originea presupusului autor al atacului armat de miercuri asupra a doi membri ai Gărzii Naționale din Washington, când un soldat a fost ucis, iar altul rămâne în stare critică.

Președintele SUA, Donald Trump, a dat vina pe predecesorul său, Joe Biden (2021-2025), pentru afluxul de afgani în SUA în 2021. El a ordonat oprirea imigrației din 'toate țările lumii a treia'.

Însă Washington Post a relatat vineri că autoritățile antiteroriste l-au verificat pe Lakanwal înainte de intrarea sa în Statele Unite, unde i s-a acordat azil la începutul acestui an, adică în mandatul lui Trump.

Directorul Centrului Național Antiterorist l-a acuzat pe Biden de o scădere a standardelor de verificare a migranților, ceea ce a dus la 'admiterea rapidă a peste 85.000 de afgani, inclusiv persoane cu origini similare cu cele ale atacatorului'.

El a mai susținut că 'o imigrație mai amplă' din țările cu majoritate musulmană a avut loc în mandatul lui Biden, cu peste două milioane de persoane intrând în timpul administrației sale 'cu o verificare minimă'.

'Ordinul președintelui Trump de a reinspecta și elimina persoanele aduse ilegal în timpul lui Biden, care ne-au inundat țara pentru a ne copleși comunitățile și a ne epuiza resursele, reprezintă conducerea fermă și decisivă de care națiunea noastră are nevoie disperată', a declarat Kent.

Cum încearcă Ministerul Sănătății să rezolve problema epuizării medicilor din spitale. Vor exista trei tipuri de gărzi

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, atac, afganistan, washington, Garda Națională,

Dată publicare: 29-11-2025 10:43

Citește și...
Unul dintre militarii împușcați la Washington a murit. Atacatorul ar fi condus 40 de ore pentru a comite crima
Stiri externe
Unul dintre militarii împușcați la Washington a murit. Atacatorul ar fi condus 40 de ore pentru a comite crima

Unul dintre cei doi soldați ai Gărzii Naționale împușcați la Washington, în apropiere de Casa Albă, a murit. Vestea a venit chiar de la președintele Donald Trump. Celălalt soldat rănit este în continuare în stare gravă.

Cine este atacatorul care a împușcat doi soldați lângă Casa Albă. Donald Trump: A fost adus cu avionul de Administrația Biden
Stiri externe
Cine este atacatorul care a împușcat doi soldați lângă Casa Albă. Donald Trump: A fost adus cu avionul de Administrația Biden

La Washington, într-un „atac țintit", după cum spun autoritățile, doi soldați ai Gărzii Naționale au fost grav răniți, împușcați la două străzi de Casa Albă.

Atacatorul de la Washington, fost colaborator al armatei SUA şi CIA în Afganistan – presa îl identifică pe Rahmanullah
Stiri externe
Atacatorul de la Washington, fost colaborator al armatei SUA şi CIA în Afganistan – presa îl identifică pe Rahmanullah

Cetăţeanul afgan suspectat de faptul că a deschis focul împotriva a doi militari din cadrul Gărzii Naţionale la Washington, în apropierea Casei Albe, a lucrat cu armata americană şi Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) în Afganistan. 

 

Recomandări
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor
Stiri Economice
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Mai multe ministere vor primi bani în plus, pentru plata pensiilor, a concediilor medicale, ori a ajutoarelor pentru încălzire.

Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova
Stiri externe
Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova

Două drone au intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au anunțat o închidere temporară a spațiului aerian.

Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina
Stiri externe
Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina

Plecarea lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.

