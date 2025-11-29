Serviciile de informații americane l-au verificat pe afganul care a deschis focul la Washington, înainte să intre în SUA

Funcționari din serviciile de informații americane l-au verificat pe afganul care a deschis focul asupra unor membri ai Gărzii Naționale săptămâna aceasta la Washington, D.C., înainte de sosirea acestuia în țară.

Declarația a fost făcută vineri directorul Centrului Național de Antiterorism al SUA, Joe Kent, transmite EFE.

Cu toate acestea, Kent a clarificat că verificarea lui Rahmanullah Lakanwal s-a făcut exclusiv pentru ca acesta să poată colabora cu o unitate militară susținută de CIA în Afganistan și nu pentru a i se putea permite să trăiască în SUA, unde a ajuns în 2021 prin intermediul programului 'Operation Allies Welcome', care a sprijinit cetățenii afgani în urma retragerii militare americane din această țară.

Kent a scris pe rețelele de socializare că 'este adevărat că teroristul care a comis atacul din D.C. a fost 'verificat' de comunitatea de informații'.

'Totuși, l-au verificat doar pentru a putea activa ca soldat în lupta împotriva talibanilor, AQ (Al-Qaida) și ISIS (Statul Islamic) ÎN Afganistan, NU i-au verificat capacitatea de a veni în Statele Unite și de a trăi printre noi ca vecin, de a se integra în comunitățile noastre sau, la un moment dat, de a deveni cetățean', a postat oficialul american.

Informația apare pe măsură ce controversa crește cu privire la originea presupusului autor al atacului armat de miercuri asupra a doi membri ai Gărzii Naționale din Washington, când un soldat a fost ucis, iar altul rămâne în stare critică.

Președintele SUA, Donald Trump, a dat vina pe predecesorul său, Joe Biden (2021-2025), pentru afluxul de afgani în SUA în 2021. El a ordonat oprirea imigrației din 'toate țările lumii a treia'.

Însă Washington Post a relatat vineri că autoritățile antiteroriste l-au verificat pe Lakanwal înainte de intrarea sa în Statele Unite, unde i s-a acordat azil la începutul acestui an, adică în mandatul lui Trump.

Directorul Centrului Național Antiterorist l-a acuzat pe Biden de o scădere a standardelor de verificare a migranților, ceea ce a dus la 'admiterea rapidă a peste 85.000 de afgani, inclusiv persoane cu origini similare cu cele ale atacatorului'.

El a mai susținut că 'o imigrație mai amplă' din țările cu majoritate musulmană a avut loc în mandatul lui Biden, cu peste două milioane de persoane intrând în timpul administrației sale 'cu o verificare minimă'.

'Ordinul președintelui Trump de a reinspecta și elimina persoanele aduse ilegal în timpul lui Biden, care ne-au inundat țara pentru a ne copleși comunitățile și a ne epuiza resursele, reprezintă conducerea fermă și decisivă de care națiunea noastră are nevoie disperată', a declarat Kent.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













