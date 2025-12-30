Maia Sandu: „Tergiversarea intenționată a dosarelor arată că justiția nu funcționează”. Ea cere măsuri urgente.VIDEO

30-12-2025
Maia Sandu
Preşedinta Maia Sandu a solicitat marţi Parlamentului, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi altor autorităţi responsabile să ia măsuri pentru revizuirea mecanismului de „vetting” (evaluare).

Claudia Alionescu

Asta cu scopul de a extinde categoria de judecători evaluaţi şi de a accelera procedurile în cadrul acestei examinări extraordinare, fiind nemulţumită de modul în care decurge reforma justiţiei, un domeniu crucial pentru aderarea la UE.

„Din păcate, există în continuare zone ale sistemului în care actori din justiţie continuă să colaboreze cu infractorii şi încearcă din răsputeri să păstreze elemente ale sistemului vechi corupt. E suficient să ne uităm la durata examinării dosarelor, mai ales a celor de rezonanţă (…). Unii judecători admit intenţionat tergiversări în examinarea dosarelor pentru a obţine beneficii ilegale”, a declarat Maia Sandu, marţi, într-o conferinţă de presă.

Declaraţiile au fost făcute după ce Parlamentul a adoptat o lege privind sporirea transparenţei în administrarea sistemului judecătoresc şi al procuraturii şi consolidarea integrităţii judecătorilor care examinează cauze de corupţie.

Şefa statului a salutat iniţiativa legislativă, însă a avertizat că problemele profunde din justiţie persistă, scrie agora.md, citat de News.ro.

Dosare tergiversate ani la rând în instanţe

Şefa statului a atras atenţia asupra duratei excesive de examinare a dosarelor, în special a celor de mare rezonanţă, oferind exemple concrete.

Un dosar ce vizează un grup criminal organizat se află în instanţă de 11 ani, apropiindu-se de termenul de prescripţie, un alt dosar de trafic de droguri este examinat de şapte ani, iar cauze privind delapidarea sunt pe rol de nouă şi 11 ani.

Şi dosarele legate de frauda bancară sunt blocate în instanţe. „Un dosar cu privire la escrocheriile de la Banca de Economii se examinează din 2013. Alte dosare din 2018, 2019, 2020, 2021 sau 2022 sunt încă pe rol”, a precizat şefa statului. Ea a subliniat că în unele cauze, în trei ani au fost audiaţi doar trei martori, iar în altele, în cinci ani – doar cinci martori.

„După mine, aceste exemple sunt o dovadă clară că unii judecători admit intenţionat tergiversări în examinarea dosarelor şi putem presupune că o fac cu scopul de a obţine beneficii ilegale”, a spus Maia Sandu.

De asemenea, şefa statului a criticat lipsa unor reacţii ferme din partea organelor de autoadministrare judecătorească. Consiliul Superior al Magistraturii ar fi trebuit să ia o atitudine mult mai dură faţă de astfel de comportamente, a punctat ea.

„Solicit Parlamentului, Ministerului Justiţiei, CSM-ului şi altor autorităţi responsabile să analizeze în cadrul unui grup de lucru şi să iniţieze de urgenţă măsuri privind revizuirea mecanismului de vetting în vederea lărgirii categoriilor de judecători care să fie supuşi evaluării externe extraordinare şi/ sau accelerarea procedurilor interne ale Colegiului din cadrul CSM în evaluarea performanţelor judecătorilor. Reforma justiţiei este foarte importantă şi pentru funcţionarea statului, dar şi pentru aderarea R. Moldova la UE. Dacă măsurile întreprinse până acum se dovedesc insuficiente, trebuie să mergem mai departe să corectăm şi să amplificăm această reformă şi asta vom face”, a subliniat Maia Sandu.

O altă problemă semnalată de Maia Sandu a fost faptul că persoane care îşi aşteaptă sentinţa părăsesc teritoriul controlat de autorităţile de la Chişinău înainte de pronunţarea acesteia. Regiunea transnistreană este folosită tot mai des pentru eschivarea de la ispăşirea pedepsei, a arătat şefa statului.

„În acest sens, solicit Guvernului îmbunătăţirea cadrului existent şi întreprinderea măsurilor legislative necesare de prevenire a eschivării persoanelor condamnate de la executarea pedepsei, inclusiv prin simplificarea procedurii de dare în căutare a persoanei odată cu pronunţarea sentinţei şi a măsurii de arest în scopul executării sentinţei”, a declarat preşedinta Republicii Moldova.

Sursa: News.ro

