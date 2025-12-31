Cine sunt cele opt persoane născute în Rusia care au primit cetățenia moldovenească de la Maia Sandu

31-12-2025 | 20:26
Maia Sandu
Președinta Maia Sandu a semnat miercuri un decret prin care opt persoane născute în Federația Rusă primesc cetățenia Republicii Moldova în baza prevederilor legale și constituționale ce permit redobândirea cetățeniei la cerere.

Mihai Niculescu

Lista beneficiarilor cetățeniei moldovenești

Cele opt persoane sunt șase bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 23 și 48 de ani, toți născuți în Federația Rusă:

  • ANDREEVA Evghenia, născută în 1993

  • BELIKOVA Olga, născută în 1977

  • BORTNIK Fedor, născut în 2002

  • DESIATOV Kirill, născut în 1989

  • KOLIADIN Gleb, născut în 1989

  • REMIZOVSKII Evghenii, născut în 1987

  • SMIRNOV Dmitrii, născut în 1991

  • VOROBEV Ilia, născut în 1979

Cadrul legal

Decretul, emis în baza art. 88 lit. c) din Constituție și art. 16 din Legea cetățeniei, care permite redobândirea cetățeniei la cerere, inclusiv cu păstrarea cetățeniei străine, dacă nu există interdicții legale, a intrat în vigoare din momentul publicării.

Precedent: Cazul trupei Bi-2

Anul trecut, Maia Sandu a semnat un decret prin care acorda cetățenia Republicii Moldova unor membri ai trupei ruso-belaruse Bi-2 și familiilor acestora. „Membrii trupei Bi-2 au început să fie asupriţi în Rusia după ce s-au pronunţat împotriva războiului din Ucraina. Republica Moldova protejează demnitatea umană, libertatea de exprimare şi solidaritatea cu cei care se află în pericolˮ, declara atunci șeful Cabinetului președintei.

Maia Sandu
Maia Sandu: „Tergiversarea intenționată a dosarelor arată că justiția nu funcționează”. Ea cere măsuri urgente.VIDEO

Sursa: Agerpres

Etichete: Maia Sandu, Republica Moldova, decret, cetățenie,

Dată publicare: 31-12-2025 20:13

