Maia Sandu cere accelerarea aderării în UE: „Moldova nu poate fugi de geografia sa. Simțim brațul lung al agresiunii ruse”

Sandu a vorbit despre alegerile prin care Republica Moldova va trece la finalul lunii și care vor stabili dacă țara va se va îndrepta către Rusia sau dacă se va consolida „ca o democrație stabilă pe drumul spre Uniunea Europeană - ca un vecin sigur al Ucrainei și un furnizor de securitate pentru Uniune”.

În apelul său către europarlamentari pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova și al Ucrainei, Maia Sandu a vorbit și despre aderarea României și Bulgariei și modul în care acest pas a dus la consolidarea democratică.

„Au urmat România și Bulgaria — la mai puțin de două decenii după ce s-au desprins de trecutul lor socialist. Mai aveau mult de construit la acea vreme, dar aderarea le-a oferit stabilitate și cadrul în care să crească. (...) Moldova și Ucraina sunt pregătite să avanseze în negocierile de aderare, într-un proces bazat pe merite care să reflecte progresul fiecăreia. Și ambele noastre democrații vor fi mai sigure odată ce vom fi parte a Uniunii. De aceea spun: această Uniune nu a fost niciodată despre perfecțiune. A fost despre protecție — a democrațiilor fragile până s-au întărit”, a declarat Maia Sandu în plenul Parlamentului European.

Pericolul agresiunii ruse persistă asupra Republicii Moldova

Maia Sandu a mai atras atenția în plenul PE asupra pericolul pe care Rusia îl reprezintă pentru țara sa. Ea a explicat că Republica Moldova a trecut printr-un conflict separatist, printr-un colaps economic, șantaj energetic, embargouri comerciale și printr-o fraudă bancară de proporții alimentate de Moscova.

„Moldova nu poate fugi de geografia sa. Simțim brațul lung al agresiunii ruse. Avem o frontieră cu Ucraina de peste 1.200 km — mai lungă decât a oricărei dintre țările dumneavoastră. Iar motivul pentru care Moldova se bucură de pace astăzi este pentru că Ucraina rezistă. Ucrainenii luptă pentru a-și apăra țara și libertatea. Și, totodată, protejează Moldova. Le datorăm pacea noastră”, a concluzionat Maia Sandu.

