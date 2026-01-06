O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Andrea Marinela, o tânără de naționalitate română, a devenit o voce neașteptată a lipsei de forță de muncă din agricultură.

Într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok, ea oferă locuri de muncă pentru toaletarea arborilor de fistic pe o fermă de peste 1.000 de hectare din provincia Albacete, cu un salariu de 12,50 euro pe oră.

În această perioadă a anului, activitatea se concentrează pe tăieri, iar Andrea explică faptul că „sunt doar trei persoane” care efectuează această muncă pe întreaga plantație. Lucrările constau în formarea coroanei pomilor, cu un reper de tăiere la 90 de centimetri de sol, fiind esențiale pentru îmbunătățirea calității fructelor și optimizarea producției, relatează El Espanol.

Andrea subliniază că plata se face la oră – „aici nu se plătește nici la pom, nici la altceva” – o practică mai puțin obișnuită în multe campanii agricole.

Potrivit anunțului, oferta vizează o vastă plantație de fistic din Albacete, unde, conform tinerei, „mai trebuie plantate încă 200 de hectare”, un volum de muncă ce necesită un număr mare de angajați timp de mai multe luni.

„Avem nevoie de cel puțin 30 sau 40 de persoane. Putem lucra liniștiți patru luni”, spune ea în videoclipul care a strâns aproape două milioane de vizualizări și mii de aprecieri și comentarii.

Singura cerință

Pe rețelele sociale, Andrea se prezintă ca o tânără româncă ce lucrează de ceva timp în diverse activități agricole din provincia Albacete, precum recoltarea usturoiului de La Mancha sau alinierea pomilor fructiferi cu coajă tare.

Singura cerință esențială este deținerea actelor necesare pentru a putea încheia un contract legal. „Avem nevoie de oameni cu acte în regulă”, subliniază tânăra, precizând că nu contează naționalitatea sau proveniența muncitorilor.

Apelul Andreei reflectă o problemă tot mai acută în Spania: dificultatea de a ocupa posturi în agricultură. Potrivit datelor Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (SEPE), sectorul primar se confruntă cu unele dintre cele mai mari dezechilibre între cerere și ofertă, în special din cauza îmbătrânirii populației și a lipsei de atractivitate pentru tineri.

Un alt exemplu este Mario Selo, un tânăr fermier de 22 de ani din Madridejos (Toledo), care declara într-un interviu acordat publicației El Español Castilla-La Mancha că, în campania de recoltare a măslinelor, „nu găsește spanioli dispuși să muncească”, deși „se pot câștiga 70 de euro pe zi”.

Această situație generează o dependență tot mai mare de forța de muncă străină. Agricultura spaniolă este al doilea sector ca pondere a lucrătorilor imigranți, cu aproximativ 250.000 de angajați de altă naționalitate, potrivit celor mai recente date ale Ministerului Incluziunii privind afilierea străinilor la sistemul de asigurări sociale.

