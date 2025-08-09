Macron, despre negocierile dintre Trump și Putin: „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”

09-08-2025 | 21:34
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că viitorul Ucrainei trebuie decis de ucraineni, după convorbirea cu Zelenski, în contextul negocierilor dintre Trump și Putin, potrivit Reuters.

„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, a afirmat sâmbătă preşedintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul unor intense manevre diplomatice în perspectiva summitului dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, relatează Reuters.

Preşedintele american a anunţat vineri că se va întâlni cu omologul său rus în data de 15 august, în Alaska, fără participarea preşedintelui ucrainean. El a menţionat „schimburi de teritorii în interesul ambelor părţi” pentru a pune capăt războiului declanşat în februarie 2022 de invazia pe scară largă a Ucrainei de către forţele ruse.

Agenţia Bloomberg a relatat mai devreme că oficiali americani şi ruşi lucrează la încheierea unui acord care ar confirma ocuparea de către Moscova a teritoriilor luate Ucrainei în timpul operaţiunii militare.

„Ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor ocupantului”, a reacţionat Volodimir Zelenski sâmbătă într-un mesaj video, adăugând că graniţele ţării sunt delimitate de Constituţie.

putin witkoff
Trimisul lui Trump, Witkoff, suspectat de o gafă monumentală după întâlnirea cu Putin. Ce ar fi înțeles greșit la Kremlin

Apelând la „coordonare maximă” între Ucraina şi aliaţii săi, preşedintele ucrainean a multiplicat apelurile de la întâlnirea de miercuri de la Moscova între Vladimir Putin şi emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, calificată drept constructivă de Moscova şi Washington, potrivit News.ro.

„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucrainenii care luptă pentru libertatea şi securitatea lor de mai bine de trei ani”, a declarat Emmanuel Macron pe X după discuţiile cu Volodimir Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul britanic Keir Starmer.

„Rămânem hotărâţi să sprijinim Ucraina, lucrând într-un spirit de unitate şi bazându-ne pe eforturile depuse în cadrul Coaliţiei voluntarilor”, a adăugat el, referindu-se la ţările occidentale dispuse să contribuie la securizarea Ucrainei în cazul unui acord de pace cu Rusia. „Europenii vor fi, de asemenea, parte integrantă a soluţiei, deoarece este vorba de securitatea lor”, a mai spus el.

Planul pe care Trump va încerca să-l „vândă” Kievului pentru pace vine cu concesii dureroase. Ce îi permite Rusiei să înhațe

Sursa: News.ro

Vinerea viitoare în Alaska, acestea sunt coordonatele primei întâlniri din ultimii 4 ani între Vladimir Putin și un lider american. Anunțul a fost făcut de Donald Trump, dar șansele concretizării acestui plan rămân sub semnul întrebării.

