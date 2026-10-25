„Noul Clapton brazilian” vine pe scena din București. Concert de blues rock psihedelic cu Artur Menezes

Porecla de Artur Menezes Fuzz Machine a primit-o datorită sunetului psihedelic, vintage și îndrăzneţ al chitarei sale, atrăgând audienţa cu tonuri distorsionate, confuze și inconfundabile, spun organizatorii acestui eveniment într-un comunicat de presă.

Artur s-a născut în 1998, în Brazilia, dar s-a stabilit în Los Angeles în ultimul deceniu, construindu-şi o carieră internațională şi susținând numeroase turnee în SUA, America de Sud şi Europa (Germania, Franţa, Irlanda, Belgia, Portugalia, Polonia, Estonia, dar şi România la Brezoi).

Menezes se pregătește să lanseze un nou album de studio în octombrie 2026.