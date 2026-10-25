„Noul Clapton brazilian” vine pe scena din București. Concert de blues rock psihedelic cu Artur Menezes

Porecla de Artur Menezes Fuzz Machine a primit-o datorită sunetului psihedelic, vintage și îndrăzneţ al chitarei sale, atrăgând audienţa cu tonuri distorsionate, confuze și inconfundabile, spun organizatorii acestui eveniment într-un comunicat de presă.
Artur s-a născut în 1998, în Brazilia, dar s-a stabilit în Los Angeles în ultimul deceniu, construindu-şi o carieră internațională şi susținând numeroase turnee în SUA, America de Sud şi Europa (Germania, Franţa, Irlanda, Belgia, Portugalia, Polonia, Estonia, dar şi România la Brezoi).
Menezes se pregătește să lanseze un nou album de studio în octombrie 2026.
Desemnat de Blues Foundation drept cel mai bun chitarist în 2018, a participat la turnee cu Buddy Guy, Kenny Wayne Shepherd, Eric Gales, Christone Kingfish Ingram și de asemeni a făcut parte din celebrul turneu, Experience Hendrix Tour (2024 şi 2025), câștigându-și reputația de a fi una dintre cele mai interesante prezenţe din blues-rockul modern.
Menezes a cântat de două ori la Crossroads Guitar Festival al lui Eric Clapton (2019 și 2023), a împărțit scena cu Kingfish și Grace Bowers, consolidându-și poziţia printre cei mai importanți chitariști din elita mondială.
De asemenea, a fost cap de afiș la Best of Blues and Rock Festival din Brazilia, alături de Buddy Guy, Steve Vai și alții.
În afara turneelor, predă chitară la Musicians Institute din Hollywood, California.