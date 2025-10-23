Rusia a predat Ucrainei rămăşiţele a 1.000 de ucraineni ucişi în luptă

Stiri externe
23-10-2025 | 17:20
harkov, soldati ucraina
Getty

Rusia a predat joi Ucrainei 1000 de cadavre prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni ucişi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană responsabilă cu prizonierii de război, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

„Operaţiunile de repatriere au avut loc astăzi” (joi) şi vizează „1000 de cadavre”, a subliniat administraţia pe Telegram, salutând ajutorul acordat de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR).

Rămăşiţele pământeşti au fost predate joi, cu sprijinul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, urmând să fie identificate de autorităţile ucrainene.

Identificarea cadavrelor trebuie să fie efectuată de medici legişti şi anchetatori, sub autoritatea justiţiei ucrainene.

Schimburile de rămăşiţe ale militarilor şi prizonierilor de război

La jumătatea lunii septembrie, Ucraina a anunţat că a recuperat alte o mie de cadavre, la fel ca în iulie şi august, semn al intensificării luptelor în jurul liniei frontului din estul ţării. De asemenea, la începutul lunii octombrie, Moscova şi Kievul au făcut schimb de 185 de prizonieri de război din fiecare tabără.

Citește și
prizonieri
Raport OSCE: Rusia execută arbitrar prizonieri de război ucraineni și comite posibile crime împotriva umanității

Schimburile de rămăşiţe ale militarilor şi prizonierilor de război constituie singurele rezultate ale negocierilor dintre cele două părţi beligerante, la mai bine de trei ani şi jumătate de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

În februarie anul trecut, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat pentru un post de televiziune american că ţara sa a suferit deja pierderea a peste 46.000 de soldaţi, în timp ce alţi „zeci de mii” erau consideraţi dispăruţi sau reţinuţi ca prizonieri de către inamic.

BBC şi Mediazona, care se bazează pe date disponibile public, afirmă că au înregistrat peste 135.000 de soldaţi ruşi ucişi în trei ani şi jumătate, estimând că numărul real este probabil mai mare.

Cine și când a știut despre respectarea celor 30 de zile la adoptarea legii pensionării magistraților. Ioana Dogioiu explică

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, ramasite, prizonieri, schimb,

Dată publicare: 23-10-2025 17:20

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Cine sunt ostaticii israelieni care urmează să fie eliberaţi de Hamas. Eliberarea ostaticilor ar urma să înceapă la ora 08:00
Stiri externe
Cine sunt ostaticii israelieni care urmează să fie eliberaţi de Hamas. Eliberarea ostaticilor ar urma să înceapă la ora 08:00

Gruparea militantă palestiniană Hamas urma să elibereze luni zeci de ostatici pe care îi ţinea în Gaza de doi ani, în schimbul a aproape 2.000 de deţinuţi şi prizonieri palestinieni, conform termenilor acordului, relatează Reuters.

Raport OSCE: Rusia execută arbitrar prizonieri de război ucraineni și comite posibile crime împotriva umanității
Stiri externe
Raport OSCE: Rusia execută arbitrar prizonieri de război ucraineni și comite posibile crime împotriva umanității

Rusia este responsabilă pentru "încălcări grave" ale dreptului internaţional împotriva prizonierilor de război ucraineni, aceste încălcări putând "echivala cu crime de război, iar, în unele cazuri, posibil chiar cu crime împotriva umanităţii”. 

Un nou schimb de prizonieri între Moscova și Kiev. Au fost predați câte 146 de deținuți
Stiri externe
Un nou schimb de prizonieri între Moscova și Kiev. Au fost predați câte 146 de deținuți

Rusia şi Ucraina au făcut schimb de câte 146 de prizonieri de război de fiecare parte duminică, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, în contextul în care eforturile diplomatice de rezolvare a războiului par să stagneze.

Recomandări
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil
Stiri externe
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil

Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare, ca urmare a sancțiunilor SUA impuse Rosneft și Lukoil, principalele companii petroliere din Moscova, conform surselor din comerț.

Proiectul de lege care protejează milioane de români. Conturile cu până la 3.000 lei nu vor putea fi blocate prin popriri
Stiri actuale
Proiectul de lege care protejează milioane de români. Conturile cu până la 3.000 lei nu vor putea fi blocate prin popriri

Liderul deputaţilor POT, Anamaria Gavrilă, a depus la Parlament un proiect de lege prin care se instituie un plafon minim de 3.000 de lei care să fie protejat în conturile bancare şi să nu poată fi indisponibilizat prin poprire.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28