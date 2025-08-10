Liderii UE cer presiune pe Rusia și sprijin pentru Ucraina. Summitul Putin-Trump stârnește temeri la Kiev

Stiri externe
10-08-2025 | 16:04
macron starmer zelenski merz tusk
Getty

Liderii europeni au cerut duminică menţinerea presiunii asupra Rusiei şi şi-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, temătoare că summitul Putin-Trump ar putea duce la un acord defavorabil pentru Kiev, relatează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Preşedinţii rus şi american urmează să se întâlnească din nou pe 15 august în Alaska, în Statele Unite, în cadrul eforturilor preşedintelui american de a găsi o ieşire din conflictul declanşat de Rusia în februarie 2022. Această întâlnire mult aşteptată va avea loc fără preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a cerut în repetate rânduri să fie implicat.

„Orice decizie luată împotriva noastră, orice decizie luată fără Ucraina, ar fi o decizie împotriva păcii”, a avertizat Zelenski pe reţelele de socializare, adăugând că „ucrainenii nu îşi vor abandona pământul ocupanţilor”.

„Trebuie să existe un sfârşit onest al acestui război şi depinde de Rusia să pună capăt războiului pe care l-a început”, a insistat preşedintele ucrainean sâmbătă seara în discursul său zilnic către populaţie. Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Zelenski cere unitate europeană

În cursul unei convorbiri telefonice purtate sâmbătă cu premierul britanic Keir Starmer, Volodimir Zelenski i-a îndemnat, de asemenea, pe aliaţii săi europeni să ia „măsuri clare” pentru a defini o abordare comună, într-un moment în care şi ei sunt marginalizaţi de la negocieri.

Citește și
Donald Tusk
Războiul din Ucraina ar putea „îngheța”, spune Tusk. SUA și Rusia pregătesc discuții

Sâmbătă seara, principalii lideri europeni şi-au exprimat convingerea că „doar o abordare care să combine diplomaţia activă, sprijinul pentru Ucraina şi presiunea asupra Federaţiei Ruse” ar putea avea succes.

„Salutăm activitatea preşedintelui Trump de a opri masacrul din Ucraina” şi „suntem pregătiţi să sprijinim această activitate atât pe cale diplomatică, cât şi prin menţinerea sprijinului nostru militar şi financiar substanţial pentru Ucraina” şi „prin menţinerea şi impunerea de măsuri restrictive împotriva Federaţiei Ruse”, au declarat liderii Franţei (Emmanuel Macron), Italiei (Giorgia Meloni), Germaniei (Friedrich Merz), Poloniei (Donald Tusk), Marii Britanii (Keir Starmer) şi Finlandei (Alex Stubb), precum şi preşedinta Comisiei Europene (Ursula Von Der Leyen).

„Calea către pace în Ucraina nu poate fi trasată fără Ucraina”, au adăugat aceştia, reiterându-şi ataşamentul „faţă de principiul conform căruia frontierele internaţionale nu ar trebui modificate prin forţă” şi afirmând că „actuala linie de contact (linia frontului) ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”.

Eforturi diplomatice intense înaintea summitului

Iniţiativa lui Trump a provocat o activitate diplomatică intensă. Preşedintele ucrainean a avut convorbiri telefonice cu Emmanuel Macron şi cu şeful guvernului spaniol, Pedro Sanchez.

La rândul său, ministrul britanic de Externe, David Lammy, i-a primit sâmbătă la Londra pe vicepreşedintele american JD Vance, pe şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene, Andriï Iermak, şi pe fostul ministru ucrainean al Apărării, Rustem Omerov, alături de consilierii europeni pentru securitate naţională, pentru a „discuta despre următorii paşi către pacea din Ucraina”.

Preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a avut o conversaţie telefonică cu preşedintele rus Vladimir Putin.

La rândul său, Putin nu a mai pus piciorul pe teritoriul american din 2015, de pe vremea preşedintelui Barack Obama.

Întrucât Statele Unite nu recunosc Curtea Penală Internaţională (CPI), care a emis un mandat de arestare împotriva lui Vladimir Putin pentru transferul „ilegal” de copii ucraineni în Rusia, Putin nu se teme să fie arestat în acest teritoriu din nord-vestul extrem al continentului american, pe care l-a cumpărat de la Rusia în 1867.

Bastioane ameninţate

După mai bine de trei ani de lupte, poziţiile ucrainene şi ruse sunt încă ireconciliabile.

Moscova cere Ucrainei să cedeze patru regiuni parţial ocupate (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), pe lângă Crimeea anexată în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale şi la orice aderare la NATO.

Aceste cerinţe sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte retragerea trupelor ruse de pe teritoriul său şi garanţii de securitate occidentale, inclusiv continuarea livrărilor de arme şi desfăşurarea unui contingent european, la care Rusia se opune.

Pe teren, confruntările şi atacurile mortale continuă, în timp ce armata rusă continuă să avanseze în est împotriva unui adversar mai mic şi mai puţin bine echipat.

Sâmbătă, Ministerul rus al Apărării a revendicat cucerirea oraşului Yablonivka din regiunea industrială şi minieră Doneţk (est), unde se concentrează majoritatea luptelor.

Forţele ruse, care şi-au accelerat înaintarea în ultimele luni, ameninţă în prezent două bastioane ucrainene din Donbass, Kostiantynivka şi Pokrovsk, precum şi oraşul strategic Kupiansk din regiunea Harkov.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA, summit,

Dată publicare: 10-08-2025 16:04

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza: Prezintă toate semnele unui dezastru umanitar
Stiri externe
Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza: Prezintă toate semnele unui dezastru umanitar

Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de mişcare ar putea agrava "catastrofa umanitară" din enclava palestiniană.

Războiul din Ucraina ar putea „îngheța”, spune Tusk. SUA și Rusia pregătesc discuții
Stiri externe
Războiul din Ucraina ar putea „îngheța”, spune Tusk. SUA și Rusia pregătesc discuții

O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul Poloniei.

Acțiunile companiilor de apărare europene scad după informațiile despre negocierile SUA și Rusiei pentru pace în Ucraina
Stiri externe
Acțiunile companiilor de apărare europene scad după informațiile despre negocierile SUA și Rusiei pentru pace în Ucraina

Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri după ce Bloomberg a relatat că oficiali din SUA şi Rusia lucrează la un posibil acord pentru încetarea războiului din Ucraina, scrie CNBC.

 

SUA şi Rusia lucrează la o înţelegere asupra teritoriilor ocupate din Ucraina. Singurul mod în care Zelenski le va putea ceda
Stiri externe
SUA şi Rusia lucrează la o înţelegere asupra teritoriilor ocupate din Ucraina. Singurul mod în care Zelenski le va putea ceda

SUA și Rusia poartă discuții pentru un acord de încetare a războiului din Ucraina, care ar consfinți controlul rusesc asupra teritoriilor ocupate. Zelenski respinge cedarea de teritorii fără un referendum, potrivit Bloomberg și Fox News.

Rusia produce anul acesta un singur avion comercial și obligă țările aliate să zboare pe rutele sale interne
Stiri externe
Rusia produce anul acesta un singur avion comercial și obligă țările aliate să zboare pe rutele sale interne

Rusia a produs anul acesta un singur avion comercial și se bazează pe o ”contrabandă” legală pentru piese de schimb necesare celor 700 de avioane civile ale sale, fără acordul producătorilor. 

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12