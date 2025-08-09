Războiul din Ucraina ar putea „îngheța”, spune Tusk. SUA și Rusia pregătesc discuții

O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul Poloniei.

Între timp, Casa Albă şi Kremlinul avansează cu discuţiile privind un summit la nivel înalt între Donald Trump şi Vladimir Putin, care ar putea avea loc în zilele următoare.

Comentariile lui Donald Tusk au venit după o discuţie cu Zelenski, care a comunicat, la rândul său, cu Trump şi cu liderii europeni în ultimele zile, în contextul în care Casa Albă continuă să încerce să negocieze o încheiere a războiului care durează de trei ani şi jumătate.

„Există anumite semnale şi avem, de asemenea, o intuiţie că, poate, o îngheţare a conflictului – nu vreau să spun sfârşitul, dar o îngheţare – este mai aproape decât mai departe”, a declarat Tusk în timpul unei conferinţe de presă.

„Există speranţe în acest sens”.

Tusk a afirmat că Zelenski a fost „foarte precaut, dar optimist” cu privire la o eventuală încetare a focului, a relatat Reuters.

Ucraina ar dori ca Polonia şi alte ţări europene să joace un rol în planificarea acesteia şi a unui posibil acord de pace, a adăugat Tusk.

Trump a declarat că este dispus să se întâlnească cu Putin faţă în faţă, fără precondiţii, inclusiv în contextul unor negocieri directe între Putin şi Zelenski – fapt care alimentează temerile că Ucraina ar putea fi lăsată în afara discuţiilor privind cadrul unei posibile încetări a focului.

Un astfel de acord ar putea consolida unele dintre câştigurile teritoriale ale lui Putin în Ucraina, îngheţând efectiv liniile de luptă în regiunile Herson şi Zaporijjea. Putin a revendicat patru regiuni ucrainene în întregime, deşi o mare parte din teritoriile respective se află încă sub control ucrainean, potrivit Bloomberg.

Oficialii americani şi ruşi ar lucra la o înţelegere în cadrul căreia Rusia şi-ar opri ofensiva în schimbul unor concesii teritoriale – ceea ce face ca propunerea să fie fragilă din punct de vedere politic în Ucraina, potrivit Bloomberg.

Zelenski a reacţionat discutând cu liderii europeni, inclusiv cu cancelarul german, Friedrich Merz, şi cu preşedintele francez, Emmanuel Macron, consideraţi canale esenţiale de comunicare cu Trump.

Vorbind cu reporterii în Biroul Oval, joi, Trump a declarat că Putin nu trebuie să se întâlnească mai întâi cu Zelenski înainte ca liderii SUA şi Rusiei să se vadă: „Nu, nu trebuie”, a spus Trump.

„Ei ar dori să se întâlnească cu mine şi voi face tot ce pot pentru a opri uciderile”.

Putin a afirmat că nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, deşi Kremlinul a transmis că pregătirile pentru un summit bilateral cu Trump, programat pentru săptămâna viitoare, sunt în desfăşurare.

„Nu am nimic împotrivă, în general. Este posibil, dar trebuie create anumite condiţii pentru acest lucru”, a declarat Putin despre o întâlnire cu Zelenski.

„Din păcate, suntem încă departe de a crea astfel de condiţii”.

