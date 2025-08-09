Acțiunile companiilor de apărare europene scad după informațiile despre negocierile SUA și Rusiei pentru pace în Ucraina

Acţiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut miercuri după ce Bloomberg a relatat că oficiali din SUA şi Rusia lucrează la un posibil acord pentru încetarea războiului din Ucraina, scrie CNBC.

 

Lorena Mihăilă

Înţelegerea aflată în discuţie ar permite Rusiei să păstreze teritoriile ocupate în timpul invaziei declanşate în 2022, o concesie majoră care a stârnit imediat reacţii în pieţele financiare, potrivit sursei citate.

În Germania, acţiunile Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători de echipamente militare europeni, au scăzut cu 1,2%, în timp ce titlurile Hensoldt au pierdut 6,4%, iar Renk a închis ziua cu un declin de 5%.

Pe bursa de la Londra, BAE Systems şi Babcock au cedat câştigurile înregistrate anterior în cursul şedinţei, afectate de aceeaşi tendinţă de corecţie. Nici companiile din sudul Europei nu au fost ferite: Leonardo, din Italia, a scăzut cu 3,9%, iar Thales, din Franţa, cu 0,8%.

Aceste companii erau considerate beneficiare directe ale creşterii bugetelor de apărare în Europa, pe fondul reînarmării accelerate din ultimii doi ani. Informaţiile privind o posibilă detensionare a conflictului din Ucraina au pus însă sub semnul întrebării perspectivele unor noi comenzi militare la aceeaşi intensitate.

Bursele europene, pe plus

Paradoxal, bursele europene au înregistrat totuşi evoluţii pozitive, investitorii reacţionând cu optimism la ideea că războiul s-ar putea încheia.

Indicele paneuropean Stoxx Europe 600 a închis în creştere cu 0,3%, iar CAC 40 din Franţa a urcat cu 0,4%. În schimb, indicii DAX din Germania şi FTSE 100 din Marea Britanie au închis aproape de nivelul de deschidere, trasaţi în jos de performanţele slabe ale sectorului de apărare.

Pentru moment, lipsa unor declaraţii oficiale lasă loc speculaţiilor, dar pieţele dau deja semne că posibilele negocieri între Washington şi Moscova ar putea redesena nu doar harta geopolitică, ci şi perspectivele financiare ale unei industrii care a cunoscut o expansiune accelerată în contextul conflictului din Ucraina.

Sursa: News.ro

Statele Unite au declarat, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, că Israelul are dreptul să decidă măsurile necesare privind Fâșia Gaza, în contextul planului israelian de ocupare totală a enclavei și eliminare a Hamas.

