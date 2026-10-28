Invitat la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică, Raul Putilean, reprezentant Finax în România, a explicat de ce construirea unui portofoliu seamănă cu ridicarea unei case și de ce investițiile nu ar trebui lăsate pentru finalul lunii.

Investițiile pe termen lung pot începe și cu sume mici, adaptate bugetului fiecăruia.

Raul Putilean: „În investiții e foarte important să ne gândim că suma e de cele mai multe ori irelevantă, dar obiceiul și consecvența o să facă diferența în timp. (…) Îmi place să mă gândesc la construcția unei case, de fiecare dată începi cu fundația și pui cărămidă peste cărămidă, astfel încât la un moment dat ajungi la casa pe care ți-o dorești, lucru care e valabil și în piața de capital și în zona investițională.”

De la ce sume am putea să investim

Raul Putilean: “Cred că aici am un exemplu foarte bun pe care mi l-a dat la un moment dat unul din mentorii mei și îmi spunea de fiecare dată că investițiile le faci din banii de care nu ai nevoie la finalul lunii.

În momentul de față vedem că majoritatea companiilor din piață ne oferă posibilitatea să începem să investim de la 50 lei, 10 euro. Totodată, recomandarea mea pentru oamenii care își doresc să devină investitori este să se uite la o regulă simplă, de 3-5% din cât câștigă. Consider că e o valoare care de cele mai multe ori nu o să-ți schimbe stilul de viață.”

Să investești regulat sau să aștepți momentul perfect?

Teama de a cumpăra prea scump îi poate ține pe începători departe de piață. Alternativa discutată în emisiune este investiția periodică a aceleiași sume, strategie cunoscută drept „dollar-cost averaging”, prescurtat DCA.

„Dacă noi așteptăm doar momentele potrivite, s-ar putea să le ratăm și să cumpărăm de fiecare dată scump”, a mai spus Raul Putilean.

Ce faci când investiția scade

Consecvența poate deveni mai dificilă atunci când valoarea portofoliului scade. În astfel de momente, invitatul recomandă revenirea la întrebarea de la început: când ai nevoie de bani?

Raul Putilean: „Recomandarea mea pentru clienți, în momentul în care vedem o scădere în piață, este să nu ne panicăm și să ne gândim când avem nevoie de banii respectivi. Noi la începutul discuției vorbeam despre obiectiv și orizont de timp, dacă obiectivul meu este pensia și eu mai am 30 de ani până la pensionare, 20, sau 10 ani și un astfel de eveniment apare în anul 2 sau 3 sau chiar în primele luni în care încep să investesc, trebuie să fiu conștient că în momentul în care eu am nevoie de lichiditate, adică de banii respectivi, este abia în 10 ani poate, și atunci trebuie doar să las piața să își facă treaba și să lăsăm lucrurile să meargă pe mai departe.”