Produsele au fost găsite în urma unui control efectuat de lucrătorii vamali și polițiștii de frontieră, în zona Calafat.

Controlul a avut loc pe 27 octombrie, în jurul orei 13:00, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, pe sensul de mers Bulgaria–România. În baza analizei de risc, echipele de control au oprit un microbuz înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetățean bulgar în vârstă de 36 de ani, care circula pe ruta Bulgaria–Germania și transporta bunuri personale.

În urma verificărilor, printre bagajele din interiorul vehiculului au fost găsite 324 de flacoane cu toxină botulinică și alte 2.957 de flacoane cu pulbere pentru soluție injectabilă pe bază de toxină botulinică. Valoarea totală a produselor a fost estimată la 3.378.200 de lei.

Polițiștii de frontieră au întocmit o lucrare penală pentru infracțiunea de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare. Fapta este prevăzută de articolul 111, alineatul (1), litera b, din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Cercetările au fost preluate de lucrătorii Biroului Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj. Anchetatorii urmăresc să stabilească toate împrejurările în care au fost transportate produsele și să clarifice situația de fapt.

Autoritatea Vamală Română și Poliția de Frontieră desfășoară în mod constant acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv pentru protejarea frontierelor și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.