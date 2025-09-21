Lider democrat din SUA, mesaj dur: Donald Trump urmează calea spre dictatură. Este foarte îngrijorător şi distructiv

Liderul minorităţii democrate din Senatul american, Chuck Schumer, a avertizat duminică că Donald Trump urmează „calea spre dictatură”, după ce fostul președinte a cerut ca adversarii săi politici să fie urmăriți penal de Ministerul Justiției.

Donald Trump vrea să facă din acest minister "un instrument care să-i atace pe adversarii săi, fie că aceştia sunt vinovaţi sau nu, cea mai mare parte a lor nefiind deloc", a declarat senatorul de opoziţie pe CNN, scrie AFP.

"Este calea spre dictatură. Este ceea ce fac dictatorii. Este foarte îngrijorător şi distructiv pentru republica noastră", a adăugat el.

Într-o postare pe Truth Social adresată lui "Pam", după toate aparenţele titularei Ministerului Justiţiei Pam Bondi, preşedintele republican deplânge că împotriva a doi dintre oponenţii săi - senatorul democrat Adam Schiff şi procurorul general al statului New York, Letitia James - de asemenea membră a Partidului Democrat, nu au fost încă angajate urmăriri penale.

"Pam Bondi face o treabă excelentă ca ministru al justiţiei. Ea este foarte prudentă, foarte inteligentă, iubeşte ţara noastră, dar are nevoie de un procuror mai dur în districtul Est al Virginiei", adaugă el, lăudând calităţile consilierei Casei Albe, Lindsey Halligan, pe care a ales-o pentru acest post.

Titularul precedent al postului, Erik Siebert, a demisionat vineri sub presiunea lui Donald Trump. El a conchis recent că nu existau suficiente dovezi pentru a o urmări penal pe Letitia James pentru posibile suspiciuni de escrocherie imobiliară, potrivit media americane.

"Mi se pare că este foarte vinovată de ceva, dar nu ştiu exact de ce", afirmase Trump vineri referitor la aceasta.

