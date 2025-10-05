La Barcelona, 70.000 de protestatari pro-palestinieni au ieșit în stradă. Opt arestări și 20 de polițiști răniți

05-10-2025 | 15:21
proteste barcelona pro-palestina
IMAGO

Opt persoane au fost arestate și 20 de polițiști au fost răniți în ciocniri între protestatari pro-palestinieni și poliție la Barcelona, a anunțat poliția duminică.

Mihai Niculescu

Manifestanții au vandalizat magazine despre care au susținut că au legături cu Israelul, în timpul unui marș în mare parte pașnic la care au participat 70.000 de protestatari, sâmbătă, a precizat poliția,conform Reuters, preluat de Agerpres.

Proteste în întreaga Peninsulă Iberică și Italia

Zeci de mii de persoane au participat la proteste la Madrid și în zeci de alte orașe spaniole, precum și la Roma și Lisabona, pe fondul furiei provocate de interceptarea de către Israel a flotilei umanitare Global Sumud, care plecase din Barcelona, încercând să spargă blocada impusă teritoriului palestinian.

Protestele vin după reținerea de către forțele israeliene a celor 437 de activiști, oficiali și avocați care făceau parte din flotila umanitară, printre care se numără și activista de mediu Greta Thunberg.

Dintre cei 49 de spanioli care au fost reținuți de forțele israeliene din rândul participanților la flotila pentru Gaza, 21 urmau să se întoarcă în Spania din Tel Aviv duminică, a menționat ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, pentru televiziunea spaniolă RTVE.

Spania, critic puternic al Israelului

Spania, care a recunoscut un stat palestinian în mai 2024 și a criticat puternic acțiunile Israelului în Gaza, a interzis luna trecută livrarea de arme sau combustibil pentru avioane de uz militar către Israel.

Deși marșul a fost în mare parte pașnic, incidentele violente s-au concentrat în jurul vandalizării unor magazine considerate de protestatari ca având legături cu Israelul. Protestele de sâmbătă fac parte dintr-o serie de demonstrații pro-palestiniene care au avut loc în Europa în ultimele săptămâni, amplificându-se după interceptarea flotilei umanitare care încerca să ducă ajutoare în Gaza.

Sursa: Agerpres

