Kremlinul reacționează dur la declarațiile lui Mark Rutte. Apelul șefului NATO este catalogat drept iresponsabil

Remarca secretarului general al NATO care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, este iresponsabilă şi demonstrează că acesta nu înţelege cu adevărat devastarea provocată de cel de-al Doilea Război Mondial, a reacţionat Kremlinul.

Într-un discurs ţinut joi la Berlin, Mark Rutte a afirmat că NATO ar trebui să fie „pregătită pentru un război de amploarea celui pe care l-au îndurat bunicii sau străbunicii noştri”. El a spus: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei”.

Kremlinul a respins în repetate rânduri afirmaţiile NATO şi ale unor lideri europeni potrivit cărora ar intenţiona să atace un membru NATO, calificându-le drept „absurde” şi folosite de liderii europeni pentru a stârni isteria anti-rusă.

„Pare a fi o declaraţie a unui reprezentant al unei generaţii care a reuşit să uite cum a fost de fapt al Doilea Război Mondial”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterului televiziunii de stat Pavel Zarubin.

„Ei nu înţeleg nimic şi, din păcate, domnul Rutte, făcând astfel de declaraţii iresponsabile, pur şi simplu nu înţelege despre ce vorbeşte”, a comentat Peskov.

