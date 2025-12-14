Kremlinul reacționează dur la declarațiile lui Mark Rutte. Apelul șefului NATO este catalogat drept iresponsabil

14-12-2025 | 13:15
mark rutte
Inquam Photos / Octav Ganea

Remarca secretarului general al NATO care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, este iresponsabilă şi demonstrează că acesta nu înţelege cu adevărat devastarea provocată de cel de-al Doilea Război Mondial, a reacţionat Kremlinul.

autor
Sabrina Saghin

Într-un discurs ţinut joi la Berlin, Mark Rutte a afirmat că NATO ar trebui să fie „pregătită pentru un război de amploarea celui pe care l-au îndurat bunicii sau străbunicii noştri”. El a spus: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei”.

Kremlinul a respins în repetate rânduri afirmaţiile NATO şi ale unor lideri europeni potrivit cărora ar intenţiona să atace un membru NATO, calificându-le drept „absurde” şi folosite de liderii europeni pentru a stârni isteria anti-rusă.

„Pare a fi o declaraţie a unui reprezentant al unei generaţii care a reuşit să uite cum a fost de fapt al Doilea Război Mondial”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterului televiziunii de stat Pavel Zarubin.

„Ei nu înţeleg nimic şi, din păcate, domnul Rutte, făcând astfel de declaraţii iresponsabile, pur şi simplu nu înţelege despre ce vorbeşte”, a comentat Peskov.

Donald Trump
Rutte avertizează asupra pericolului rusesc, iar Trump își pierde răbdarea: „Nu mai vreau întâlniri, vreau acțiune”

Cum văd analiștii discursul despre război al lui Mark Rutte: „Într-o mare măsură s-a adresat americanilor”
Stiri externe
Cum văd analiștii discursul despre război al lui Mark Rutte: „Într-o mare măsură s-a adresat americanilor”

Șeful Alianței Transatlantice, Mark Rutte, îi îndeamnă pe aliați să se înarmeze, pentru a descuraja Rusia să atace și alte state după Ucraina.

Rutte avertizează asupra pericolului rusesc, iar Trump își pierde răbdarea: „Nu mai vreau întâlniri, vreau acțiune”
Stiri externe
Rutte avertizează asupra pericolului rusesc, iar Trump își pierde răbdarea: „Nu mai vreau întâlniri, vreau acțiune”

Șeful NATO vine cu un avertisment îngrijorător. Mark Rutte spune că Europa trebuie "să se pregătească pentru un război așa cum numai bunicii noștri au îndurat".

Test pentru Vladimir Putin, propus de Mark Rutte. Doar așa își va da seama dacă „este serios”
Stiri actuale
Test pentru Vladimir Putin, propus de Mark Rutte. Doar așa își va da seama dacă „este serios”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a deschis joi o nouă direcție în dezbaterea occidentală despre viitoarele negocieri privind războiul din Ucraina, propunând ceea ce el însuși a numit un „test” pentru Vladimir Putin.

Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE
Stiri externe
Cum vrea să facă Trump „Europa din nou măreață” prin divizarea ei. De ce ar scoate Italia, Ungaria, Polonia și Austria din UE

Administrația Trump intenționează să scoată patru țări din Uniunea Europeană (UE), potrivit unei copii a Strategiei de Securitate Națională a SUA (NSS) care a ajuns în presă.

Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 10 oameni au murit, 12 sunt răniți
Stiri externe
Atac armat în masă pe o plajă din Australia. Cel puțin 10 oameni au murit, 12 sunt răniți

Un atac armat a avut loc pe plaja Bondi din Australia, cu multiple victime. Unul dintre trăgători ar fi fost ucis, duminică.

Panică în rândul pacienților internați în Spitalul de Copii din Iași, din cauza apei contaminate. „Sunt speriați”
Stiri actuale
Panică în rândul pacienților internați în Spitalul de Copii din Iași, din cauza apei contaminate. „Sunt speriați”

Spitalul de Copii din Iași funcționează în continuare în regim de avarie. Toate internările și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgențe majore au fost sistate, după ce s-a descoperit că apa din clădire este contaminată cu bacterii periculoase.

