Primele imagini cu temutele rachete rusești Oreșnik instalate în Belarus. Rusia, o altă încercare de a intimida Europa | VID

Stiri externe
30-12-2025 | 18:24
oresnik belarus
Ministerul Apărării al Rusiei

Rusia a amplasat sistemul său de rachete balistice cu rază medie de acțiune Oreșnik în Belarus, a anunțat marți Ministerul Apărării al Rusiei, publicând primele imagini ale sistemului de arme cu capacitate nucleară care intră în serviciul activ.

autor
Alexandru Toader

Ministerul a publicat imagini care arată vehicule de luptă mobile transportând sistemul de rachete traversând o pădure în timpul exercițiilor de antrenament de luptă.

Anunțul a urmat declarației președintelui belarus Aleksandr Lukașenko din 18 decembrie, potrivit căreia Oreșnik sosise în țară cu o zi înainte. Lukașenko a afirmat că până la 10 astfel de sisteme de rachete vor fi staționate în Belarus, notează Euronews.

Într-o serie de actualizări privind arsenalul său nuclear din ultimele săptămâni, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat recent că Oreșnik va intra în serviciul de luptă înainte de sfârșitul anului.

Declarația sa contrazice afirmația șefului Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, care a spus că Moscova a echipat deja o brigadă cu aceste rachete în 2025. Desfășurarea are loc în momentul în care negocierile de pace conduse de SUA ajung într-o fază critică.

Președintele american Donald Trump l-a primit duminică pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la stațiunea sa din Florida, afirmând că Kievul și Moscova sunt „mai aproape ca niciodată” de un acord de pace.

Cu toate acestea, Moscova și Kievul rămân profund divizate cu privire la chestiuni cheie, printre care cererile maximaliste ale Rusiei privind regiunea Donbas din estul Ucrainei și soarta centralei nucleare din Zaporojie, ocupată de Rusia.

Ce este Oreșnik

Oreșnik, care în limba rusă înseamnă „alun”, este o rachetă balistică cu rază medie de acțiune pe care Departamentul Apărării al SUA o identifică ca fiind o variantă a rachetei RS-26 Rubezh.

Pentagonul o descrie ca fiind „experimentală” și bazată pe programul rus de rachete balistice intercontinentale RS-26, care ar fi fost suspendat în 2018.

Experții occidentali consideră că Oreshnik este derivat din RS-26 prin eliminarea unei trepte de propulsie, reducând astfel raza sa de acțiune. RS-26 este la rândul său o versiune scurtată a rachetei balistice intercontinentale RS-24 Yars, cu o treaptă mai puțin.

Racheta are o lungime estimată între 15 și 18,5 metri, cu un diametru de aproximativ 1,9 metri, și este montată pe un transportor și lansator mobil pentru desfășurare rapidă și ascundere.

Ministerul Apărării din Belarus a declarat marți că Oreșnik are o rază de acțiune de până la 5.000 de kilometri, ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a Europei se află în raza de acțiune a acesteia.

Mass-media de stat rusă a afirmat că racheta ar putea ajunge la o bază aeriană din Polonia în 11 minute și la sediul NATO din Bruxelles în 17 minute. Aceste afirmații nu au putut fi verificate în mod independent.

Rachetele cu rază medie de acțiune, precum Oreșnik, au fost interzise anterior prin Tratatul INF, abandonat de SUA și Rusia în 2019. Vladimir Putin susține că focoasele Oreșnik nu pot fi interceptate și că utilizarea lor ar putea avea un impact comparabil cu un atac nuclear, afirmații privite cu scepticism de experții occidentali, care consideră arma o tehnologie veche reambalată.

Rusia a folosit pentru prima dată Oreșnik în luptă în noiembrie 2024, lovind o instalație industrială din Dnipro, într-un atac descris de Moscova drept un test reușit și un avertisment pentru Occident. Oficiali ucraineni și americani spun însă că racheta a avut focoase inerte, iar pagubele au fost limitate, deși viteza hipersonică poate provoca distrugeri semnificative. Ulterior, Ucraina a anunțat că a distrus un sistem Oreșnik, Rusia rămânând cu două unități operaționale.

Sursa: Euronews

30-12-2025 18:24

