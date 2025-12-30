Președintele Senatului, despre măsurile luate de Guvern: „Au fost eficiente. România intră în 2026 cu un deficit în scădere”

30-12-2025 | 18:15
Mircea Abrudean
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, declară marţi că România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente.

Claudia Alionescu

El arată că veniturile au crescut cu 13% faţă de anul precedent, iar investiţiile continuă să crească, semnale care ne arată că suntem pe drumul corect.

”La final de an, este important să ne uităm şi la lucrurile bune, la eforturile care încep să producă uşor-uşor rezultate şi la perspectiva anului 2026. La lucrurile care ne dau speranţa că putem trece peste dificultăţi şi că vom reuşi să reformăm România şi să ne dezvoltăm”, spune Mircea Abrudean pe Facebook.

Preşedintele Senatului arată că ”România intră în 2026 cu un deficit în scădere, iar acest lucru înseamnă că măsurile luate de Guvern au fost eficiente”.

”Veniturile au crescut cu 13% faţă de anul precedent, iar investiţiile continuă să crească. Sunt semnale care ne arată că suntem pe drumul corect”, menţionează Abrudean.

Potrivit preşedintelui Senatului, în 2026, România are un obiectiv major de bifat, aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, care va atrage mai multe investiţii străine în ţara noastră şi va genera încredere în economia românească.

”Este o şansă istorică. După NATO şi UE, este cel mai important proiect de ţară, care aduce României beneficii substanţiale. Mă bucur că am fost parte a acestui efort, iniţial din postura de secretar general al Guvernului, apoi de vicepreşedinte al Comisiei parlamentare pentru sprijinirea procesului de aderare la OCDE”, afirmă Abrudean.

