Cu cât s-a depreciat leul față de euro, dolar și franc elvețian, marți. Panta pe care intră aurul

Moneda națională s-a depreciat marți în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,0963 lei.

Este o creștere cu 0,43 bani (+0,08%) față de cotația precedentă, 5,0920 lei, arată datele BNR, conform Agerpres.

Evoluția în raport cu principalele valute

De asemenea, leul a pierdut teren și în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,3286 lei, mai mult cu 0,51 bani (+0,1%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3235 lei.

Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,4911 lei, în creștere cu 1,17 bani (+0,2%), față de 5,4794 lei, cotația anterioară.

Prețul aurului, în scădere

Gramul de aur s-a ieftinit, marți, până la valoarea de 609,8475 lei, de la 620,0806 lei, în ședința precedentă.

