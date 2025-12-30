Cu cât s-a depreciat leul față de euro, dolar și franc elvețian, marți. Panta pe care intră aurul

Stiri Economice
30-12-2025 | 18:32
oameni pe strada, curs valutar
Shutterstock

Moneda națională s-a depreciat marți în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,0963 lei.

autor
Mihai Niculescu

Este o creștere cu 0,43 bani (+0,08%) față de cotația precedentă, 5,0920 lei, arată datele BNR, conform Agerpres.

Evoluția în raport cu principalele valute

De asemenea, leul a pierdut teren și în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,3286 lei, mai mult cu 0,51 bani (+0,1%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3235 lei.

Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,4911 lei, în creștere cu 1,17 bani (+0,2%), față de 5,4794 lei, cotația anterioară.

Prețul aurului, în scădere

Gramul de aur s-a ieftinit, marți, până la valoarea de 609,8475 lei, de la 620,0806 lei, în ședința precedentă.

Citește și
românia
Semnale mixte despre economie: crește încrederea macroeconomică, însă analiștii văd leul mai slab și deficit bugetar ridicat

Sursa: Pro TV

Etichete: euro, dolar, aur, leu, curs valutar,

Dată publicare: 30-12-2025 18:10

Articol recomandat de sport.ro
Citește și...
BNR va elimina o monedă din lista cursurilor valutare. Când va avea loc schimbarea
Stiri Economice
BNR va elimina o monedă din lista cursurilor valutare. Când va avea loc schimbarea

Banca Naţională a României (BNR) anunţă că va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei bulgăreşti (BGN) în raport cu leul (RON), ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro.

Semnale mixte despre economie: crește încrederea macroeconomică, însă analiștii văd leul mai slab și deficit bugetar ridicat
Stiri Economice
Semnale mixte despre economie: crește încrederea macroeconomică, însă analiștii văd leul mai slab și deficit bugetar ridicat

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut cu 6,8 puncte în luna noiembrie. aproximativ 77% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni.

Analiză: Leul, sub presiune în 2026 - curs prognozat la 5,25 lei/euro și creștere economică modestă
Stiri Economice
Analiză: Leul, sub presiune în 2026 - curs prognozat la 5,25 lei/euro și creștere economică modestă

Casa de brokeraj XTB estimează că PIB-ul României va creşte cu 0,8% în 2026, iar deficitul bugetar va fi de 6,7% din PIB.

Încrederea în economia României se prăbușește: Indicatorul CFA scade cu 7,3 puncte. Leul, sub presiune în următorul an
Stiri Economice
Încrederea în economia României se prăbușește: Indicatorul CFA scade cu 7,3 puncte. Leul, sub presiune în următorul an

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a scăzut cu 7,3 puncte în luna octombrie.

Cu leul la dentist. Cum a decurs o operație pentru scoaterea unui colț dureros de 8 centimetri
Stiri externe
Cu leul la dentist. Cum a decurs o operație pentru scoaterea unui colț dureros de 8 centimetri

Nu e o idee tocmai bună să te apropii de gura unui leu. Totuși, o echipă de medici din Marea Britanie a făcut asta.  

Recomandări
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta Exectivul. Bolojan, declarații de presă
Stiri actuale
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta Exectivul. Bolojan, declarații de presă

Înainte ca nou an vină cu majorări de taxe și impozite pentru populație și firme, Guvernul discută marți, într-o ședință, noi măsuri.

Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri
Stiri actuale
Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri

De ore bune, șoselele către stațiunile montane sunt foarte aglomerate, de zecile de mii de turiști care își vor petrece Revelionul în hoteluri sau pensiuni.

Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”
Stiri externe
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.

