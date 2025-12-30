Previziuni pentru 2026. Ce arată „calendarul foilor de ceapă”, folosit de gospodine ca să estimeze cum va fi noul an

Stiri Diverse
30-12-2025 | 18:00
×
Codul embed a fost copiat

În unele zone unde se păstrează bine tradițiile. În apropierea Anului Nou se fac previziuni prin așa-numitul calendar al foilor de ceapă.

autor
Reka Bereczki

Gospodinele estimează dacă vom avea un an ploios ori secetos în funcție de aspectul a 12 foițe de ceapă presărate cu sare și lăsate peste noapte. Mergem într-o casă din Mureș, să vedem ce arată acest calendar pentru 2026!

Mai întâi, sunt alese cu atenție câteva cepe roșii mari, apoi se taie pe jumătate. Se desprind cu grijă 12 foițe mai groase, semnificând cele 12 luni ale noului an. În fiecare foiță se pune sare și toate se lasă în așteptare, peste noapte.

Abia dimineață se descifrează calendarul cepei și se poate interpreta prognoza. În funcție de cât lichid lasă sarea în ceapă, gospodinele află dacă anul care vine va fi secetos sau bogat în ploi.

„Ianuarie îi uscat de tot, asta înseamnă că nu e multă zăpadă. Februarie, a dat jos din ceapă, e numai apă. Ori ninge, ori, dacă vremea e mai moale, poate plouă. Calendarul ăsta destul de bun o ieșit” spune gospodina casei.

Citește și
chives
Chives, planta aromată care dă savoare oricărui preparate. Ce beneficii uimitoare pentru sănătate are

Primăvara se arată frumoasă, potrivită ca regim al ploilor, și nici în lunile de vară nu vor lipsi precipitațiile, semn bun pentru agricultură.

Mărioara Gliga, gospodină: „Făceam în fiecare an în ajunul de Anul Nou, înainte să mergem la biserică, ajutam și eu pe mama, ca să învăț.

Doina Fărcaș, gospodină: „Mi se pare un lucru parcă ciudat, cum Dumnezeu îți arată și îți demonstrează că lunile anului pot să fie ploioase, secetoase, fără ca să ascultăm meteo la radio sau televizor.

Toamna lui 2026 va fi, de asemenea, prielnică lucrărilor din agricultură - dacă ar fi să ne luăm după calendarul țărănesc al foilor de ceapă.

Pentru ca tradiția să nu se piardă, la discuții participă toată familia.

Olimpiu Gliga: Nevasta mea în fiecare an face și cât de cât se potrivește, vă spun”.

Reporter: Anul cum va fi?

Olimpiu Gliga: „Nu o să fie prea secetos, dar o să fie luni și cu ploi mai mari, eu am scris pe caiet, de câțiva ani și se potrivește cât de cât.

Rezultatele țin mai mult de superstiții sau tradiții agricole străvechi, iar analiza calendarului adună comunitatea laolaltă, pentru urări de bine, în noul an.

Sursa: Pro TV

Etichete: mures, calendar, ceapa,

Dată publicare: 30-12-2025 18:00

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Șalotă – mica ceapă aromată care îmbunătățește orice rețetă. Cum se folosește în bucătăria franceză
Stiri Diverse
Șalotă – mica ceapă aromată care îmbunătățește orice rețetă. Cum se folosește în bucătăria franceză

Șalota este o ceapă mică, cu aromă delicată și subtilă, foarte apreciată în bucătăria franceză. Folosită în sosuri, marinade sau preparate la tigaie, aceasta adaugă profunzime gusturilor și transformă chiar și rețetele simple în adevărate delicii. 

Chives, planta aromată care dă savoare oricărui preparate. Ce beneficii uimitoare pentru sănătate are
Stiri Diverse
Chives, planta aromată care dă savoare oricărui preparate. Ce beneficii uimitoare pentru sănătate are

Chives este o plantă aromată delicată, cu gust ușor de ceapă, care adaugă prospețime oricărui preparat. Pe lângă aroma sa plăcută, are numeroase beneficii pentru sănătate, fiind bogată în vitamine și antioxidanți naturali.

Cum tai ceapa fără lacrimi? Un studiu îți arată pas cu pas ce ai de făcut!
Stiri Diverse
Cum tai ceapa fără lacrimi? Un studiu îți arată pas cu pas ce ai de făcut!

Probabil nu există om care să fi tăiat ceapa fără să plângă măcar o dată. Se întâmplă asta din cauza unui compus chimic eliberat în timpul tăierii, syn-Propanethial-S-oxide

Remedii naturale pentru respirație urât mirositoare. Cum să scapi de mirosul de ceapă, pește sau usturoi
Stiri Sanatate
Remedii naturale pentru respirație urât mirositoare. Cum să scapi de mirosul de ceapă, pește sau usturoi

Respirația urât mirositoare poate fi cauzată de factori precum igiena orală insuficientă, alimentația sau problemele digestive. Remediile naturale pot ajuta eficient la menținerea unei respirații proaspete și sănătoase zi de zi.

Salată orientală – rețeta originală. Ce conține, de fapt, acest preparat simplu de făcut
Stiri Diverse
Salată orientală – rețeta originală. Ce conține, de fapt, acest preparat simplu de făcut

Salata orientală este un preparat clasic, apreciat pentru gustul său echilibrat și ingredientele accesibile. Rețeta originală combină cartofi fierți, ceapă, măsline și ouă, rezultând un fel de mâncare ușor, sățios și potrivit în orice sezon.

Recomandări
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta Exectivul. Bolojan, declarații de presă
Stiri actuale
Guvernul se reunește în ultima şedinţă din 2025. Măsurile pe care le-ar putea adopta Exectivul. Bolojan, declarații de presă

Înainte ca nou an vină cu majorări de taxe și impozite pentru populație și firme, Guvernul discută marți, într-o ședință, noi măsuri.

Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri
Stiri actuale
Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri

De ore bune, șoselele către stațiunile montane sunt foarte aglomerate, de zecile de mii de turiști care își vor petrece Revelionul în hoteluri sau pensiuni.

Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”
Stiri externe
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 30 Decembrie 2025

01:00:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28