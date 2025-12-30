Previziuni pentru 2026. Ce arată „calendarul foilor de ceapă”, folosit de gospodine ca să estimeze cum va fi noul an

În unele zone unde se păstrează bine tradițiile. În apropierea Anului Nou se fac previziuni prin așa-numitul calendar al foilor de ceapă.

Gospodinele estimează dacă vom avea un an ploios ori secetos în funcție de aspectul a 12 foițe de ceapă presărate cu sare și lăsate peste noapte. Mergem într-o casă din Mureș, să vedem ce arată acest calendar pentru 2026!

Mai întâi, sunt alese cu atenție câteva cepe roșii mari, apoi se taie pe jumătate. Se desprind cu grijă 12 foițe mai groase, semnificând cele 12 luni ale noului an. În fiecare foiță se pune sare și toate se lasă în așteptare, peste noapte.

Abia dimineață se descifrează calendarul cepei și se poate interpreta prognoza. În funcție de cât lichid lasă sarea în ceapă, gospodinele află dacă anul care vine va fi secetos sau bogat în ploi.

„Ianuarie îi uscat de tot, asta înseamnă că nu e multă zăpadă. Februarie, a dat jos din ceapă, e numai apă. Ori ninge, ori, dacă vremea e mai moale, poate plouă. Calendarul ăsta destul de bun o ieșit” spune gospodina casei.

Primăvara se arată frumoasă, potrivită ca regim al ploilor, și nici în lunile de vară nu vor lipsi precipitațiile, semn bun pentru agricultură.

Mărioara Gliga, gospodină: „Făceam în fiecare an în ajunul de Anul Nou, înainte să mergem la biserică, ajutam și eu pe mama, ca să învăț.”

Doina Fărcaș, gospodină: „Mi se pare un lucru parcă ciudat, cum Dumnezeu îți arată și îți demonstrează că lunile anului pot să fie ploioase, secetoase, fără ca să ascultăm meteo la radio sau televizor.”

Toamna lui 2026 va fi, de asemenea, prielnică lucrărilor din agricultură - dacă ar fi să ne luăm după calendarul țărănesc al foilor de ceapă.

Pentru ca tradiția să nu se piardă, la discuții participă toată familia.

Olimpiu Gliga: „Nevasta mea în fiecare an face și cât de cât se potrivește, vă spun”.

Reporter: Anul cum va fi?

Olimpiu Gliga: „Nu o să fie prea secetos, dar o să fie luni și cu ploi mai mari, eu am scris pe caiet, de câțiva ani și se potrivește cât de cât.”

Rezultatele țin mai mult de superstiții sau tradiții agricole străvechi, iar analiza calendarului adună comunitatea laolaltă, pentru urări de bine, în noul an.

