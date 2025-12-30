Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri

De ore bune, șoselele către stațiunile montane sunt foarte aglomerate, de zecile de mii de turiști care își vor petrece Revelionul în hoteluri sau pensiuni.

Traficul pe DN1 este sufocant, mai ales în județul Prahova.

Aglomerația începe de la sensul giratoriu Strejnicu, lângă Ploiești, unde s-a format o coloană de mașini de peste un kilometru și jumătate.

La Comarnic, șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri, iar aplicațiile de trafic arată că distanța de 8 kilometri de la intrarea în oraș poate fi parcursă într-o oră și jumătate.

Și la Bușteni, traficul este infernal - s-a format o coloană de aproximativ 3 kilometri pe sensul de mers către Brașov.

La Azuga a avut loc un accident, din cauza unei frâne bruște puse de un șofer. Cel din spate, aflat prea aproape, a tras de volan pentru a evita impactul și a intrat pe contrasens. Din fericire, cei aflați in vehicule nu au fost răniți.

Polițiștii recomandă să luați în considerare rutele alternative pe la Cheia, Târgoviște sau Pitești.

Dacă mergeți la Poiana Brașov, aflați că puteți lăsa mașina în parcarea aflată la intrarea în stațiune. Are peste 400 de locuri, iar de acolo aveți autobuz gratuit până la destinație. În total, în Poiana Brașov sunt peste 1.000 de locuri de parcare publice.

