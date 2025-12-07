Kremlinul: Dispariţia ameninţării ruse din strategia de securitate naţională a SUA este un lucru pozitiv

Administraţia Trump a modificat strategia de securitate naţională a SUA, eliminând Rusia din lista „ameninţărilor directe”. Kremlinul consideră schimbarea un pas pozitiv, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov pentru TASS.

„Considerăm că acesta este un pas pozitiv”, a spus Peskov.

Peskov a remarcat că abordarea Washingtonului privind relaţiile ruso-americane s-a schimbat vizibil faţă de administraţiile precedente.

„Per ansamblu, aceste mesaje sunt cu siguranţă în contrast cu abordările administraţiilor precedente”, a precizat el.

Kremlinul va analiza în detaliu noua strategie

Secretarul de presă al preşedintelui rus a subliniat că Moscova va examina atent strategia actualizată de securitate naţională a SUA.

„Cu siguranţă, trebuie luată în considerare şi analizată mai în detaliu”, a declarat Peskov.

Documentul-cheie al SUA nu mai include Rusia în categoria ameninţărilor directe şi conţine un apel la cooperare cu Moscova în domeniul stabilităţii strategice, potrivit TASS.

O strategie mai blândă faţă de Moscova

Noua strategie de securitate a SUA, publicată joi de Casa Albă, are referiri surprinzător de moderate privind Rusia şi războiul din Ucraina. Criticile sunt puţine, remarcă Politico.

În schimb, documentul include observaţii dure la adresa unor state europene aliate. Administraţia Trump critică, în termeni voalaţi, măsurile menite să limiteze partidele de extremă dreapta, calificându-le drept „cenzură politică”.

Printre priorităţile documentului se află şi „împiedicarea percepţiei – şi a transformării în realitate – a NATO ca o alianţă în continuă expansiune”, o formulare rar întâlnită în strategii anterioare ale SUA.

