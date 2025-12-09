Kremlinul dă asigurări: Vladimir Putin nu vrea să restabilească URSS sau să atace NATO. Acuzațiile sunt prostie totală

Stiri externe
09-12-2025 | 14:12
vladimir putin
AFP

Kremlinul a declarat marţi că afirmaţiile europene conform cărora Vladimir Putin ar vrea să restabilească Uniunea Sovietică sunt greşite, iar acuzaţiile că preşedintele rus intenţionează să invadeze un stat membru al NATO sunt o "prostie totală".

autor
Mihaela Ivăncică

Putin, care s-a născut în Uniunea Sovietică, a afirmat în 2005 că prăbuşirea URSS a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX, deoarece zeci de milioane de ruşi erau sărăciţi, iar Rusia însăşi se confrunta cu ameninţarea dezintegrării, relatează Reuters.

Oponenţii spun că Rusia lui Putin se degradează într-un amestec puternic de absurditate şi represiune, comparabil cu epoca Leonid Brejnev din Uniunea Sovietică. Lideri occidentali susţin că Putin, dacă va câştiga în Ucraina, va ataca într-o zi NATO.

Putin a negat în repetate rânduri că are vreun plan de a ataca NATO şi a spus că un astfel de pas ar fi o prostie pentru Rusia, având în vedere superioritatea militară convenţională a Alianţei Nord-Atlantice asupra Moscovei.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Putin doreşte să readucă "vechea Uniune Sovietică" şi că Europa trebuie să se apere împotriva a ceea ce el a numit a fi intenţii clare ale Rusiei, stabilite în doctrinele statului rus, de a ataca NATO.

Citește și
putin harta
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

"Acest lucru nu este adevărat", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca răspuns la o întrebare despre despre remarcile lui Merz. "Vladimir Putin nu vrea să restaureze URSS, pentru că este imposibil, şi el însuşi a spus acest lucru în repetate rânduri", a adăugat el.

"A vorbi despre asta nu este o dovadă de respect faţă de partenerii noştri", a spus Peskov. "Se pare că domnul Merz nu ştie acest lucru", a adăugat el.

"Cât despre pregătirea unui atac asupra NATO, aceasta este o prostie totală", a mai afirmat Peskov.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, NATO, vladimir putin,

Dată publicare: 09-12-2025 14:12

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză imensă: Laurențiu Reghecampf semnează! Contract pe trei ani și un salariu impresionant
Surpriză imensă: Laurențiu Reghecampf semnează! Contract pe trei ani și un salariu impresionant
Citește și...
Ce spune fostul șef al NATO despre negocierile de pace. Jens Stoltenberg, avertisment pentru Ucraina
Stiri externe
Ce spune fostul șef al NATO despre negocierile de pace. Jens Stoltenberg, avertisment pentru Ucraina

Vladimir Putin a declarat in India că lucrează alături de Statele Unite și alți parteneri, la un posibil acord de pace în Ucraina. Putin nu a dat detalii, iar analiștii fac speculații asupra condițiilor pe care le va cere liderul rus.

Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia
Stiri externe
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina”. Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment, într-o discuție cu Zelenski și cu alți lideri europeni, pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Vladimir Putin: Negocierile cu SUA privind Ucraina sunt complexe, dar este nevoie de implicare
Stiri externe
Vladimir Putin: Negocierile cu SUA privind Ucraina sunt complexe, dar este nevoie de implicare

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, înaintea vizitei sale în India, că negocierile cu SUA privind încheierea războiului din Ucraina sunt „complexe”, dar necesită implicare, nu obstrucţionare, transmite AFP.

Anchetă oficială: Putin a autorizat otrăvirea cu Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal în 2018
Stiri externe
Anchetă oficială: Putin a autorizat otrăvirea cu Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal în 2018

Președintele rus Vladimir Putin este „responsabil moral” pentru otrăvirile cu Noviciok din 2018, care au dus la moartea unei femei britanice nevinovate, a concluzionat joi o anchetă oficială, scrie Politico

Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ
Stiri externe
Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

Recomandări
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”
Stiri Politice
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit marţi în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Bild: ”Are o infecție asemănătoare gripei”
Stiri Politice
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Bild: ”Are o infecție asemănătoare gripei”

Guvernul a anunțat, marți, că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de sănătate.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Stiri actuale
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Decembrie 2025

48:07

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28