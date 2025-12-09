Kremlinul dă asigurări: Vladimir Putin nu vrea să restabilească URSS sau să atace NATO. Acuzațiile sunt prostie totală

Kremlinul a declarat marţi că afirmaţiile europene conform cărora Vladimir Putin ar vrea să restabilească Uniunea Sovietică sunt greşite, iar acuzaţiile că preşedintele rus intenţionează să invadeze un stat membru al NATO sunt o "prostie totală".

Putin, care s-a născut în Uniunea Sovietică, a afirmat în 2005 că prăbuşirea URSS a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX, deoarece zeci de milioane de ruşi erau sărăciţi, iar Rusia însăşi se confrunta cu ameninţarea dezintegrării, relatează Reuters.

Oponenţii spun că Rusia lui Putin se degradează într-un amestec puternic de absurditate şi represiune, comparabil cu epoca Leonid Brejnev din Uniunea Sovietică. Lideri occidentali susţin că Putin, dacă va câştiga în Ucraina, va ataca într-o zi NATO.

Putin a negat în repetate rânduri că are vreun plan de a ataca NATO şi a spus că un astfel de pas ar fi o prostie pentru Rusia, având în vedere superioritatea militară convenţională a Alianţei Nord-Atlantice asupra Moscovei.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Putin doreşte să readucă "vechea Uniune Sovietică" şi că Europa trebuie să se apere împotriva a ceea ce el a numit a fi intenţii clare ale Rusiei, stabilite în doctrinele statului rus, de a ataca NATO.

"Acest lucru nu este adevărat", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca răspuns la o întrebare despre despre remarcile lui Merz. "Vladimir Putin nu vrea să restaureze URSS, pentru că este imposibil, şi el însuşi a spus acest lucru în repetate rânduri", a adăugat el.

"A vorbi despre asta nu este o dovadă de respect faţă de partenerii noştri", a spus Peskov. "Se pare că domnul Merz nu ştie acest lucru", a adăugat el.

"Cât despre pregătirea unui atac asupra NATO, aceasta este o prostie totală", a mai afirmat Peskov.

