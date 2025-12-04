Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Stiri externe
04-12-2025 | 14:20
vladimir putin novorusia
ISW/AFP Colaj foto: Știrile PRO TV

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

autor
Alexandru Toader

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că teritoriile autoproclamatelor Republici Populare Donețk și Lugansk „vor fi eliberate în orice caz”.

„Totul se reduce la asta. Rusia va elibera Donbas și Novorusia fie prin mijloace militare, fie prin alte mijloace”, a declarat Putin într-un interviu amplu acordat publicației India Today, citat de TASS, unul dintre canalele de propagandă ale Kremlinului, potrivit publicației independente ruse Meduza.

Potrivit lui Putin, locuitorii acestor regiuni ale Ucrainei „au votat pentru independență”. „Am comunicat imediat Ucrainei, trupelor ucrainene: oamenii nu vor să trăiască cu voi <…> retrageți-vă trupele și nu vor fi acțiuni militare. Nu, ei au preferat să lupte, iar acum au terminat lupta”, a declarat președintele rus.

Vladimir Putin a acordat un interviu presei indiene înaintea vizitei sale în această țară, care începe pe 4 decembrie.

Citește și
Steve Witkoff, Jared Kushner
Ce fac emisarii lui Trump la două zile după ce negocierile eșuate cu Putin, la Moscova

Transferul întregii regiuni Donbas, inclusiv a teritoriilor neocupate de trupele ruse, sub controlul Rusiei este unul dintre punctele planului de pace prezentat de administrația președintelui american Donald Trump.

Putin a confirmat că Moscova a respins unele puncte ale planului de pace, numindu-l cinic „o muncă dificilă”. El a adăugat că președintele american Trump caută un consens privind soluționarea conflictului ucrainean, dar că aceasta „nu este o sarcină ușoară”.

În rapoartele sale anterioare, Institutul pentru Studiul Războiului a subliniat că Putin a numit în repetate rânduri „Novorusia” parte integrantă a Rusiei, în timp ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a definit „Novorusia” ca fiind întregul teritoriu al estului și sudului Ucrainei, în special regiunile Harkov, Dnipropetrovsk, Odesa și Nikolaev, care se întinde până la granița României.

Novorusia este un concept istoric și politic folosit în Rusia pentru a desemna o parte din sudul și estul Ucrainei, teritorii care în secolul XVIII au făcut parte din Imperiul Rus. Termenul a fost reactivat după 2014 de propaganda Kremlinului și de liderii separatiști pro-ruși pentru a justifica pretenții teritoriale asupra regiunilor ucrainene precum Donețk, Lugansk, Herson sau Odesa.

Pe 2 decembrie, dictatorul Vladimir Putin s-a întâlnit la Kremlin cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui american, Jared Kushner. Părțile au discutat un plan de pace în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina, elaborat în urma discuțiilor dintre delegațiile ucraineană și americană din Florida, din 30 noiembrie, notează New Voice of Ukraine.

Sursa: Meduza, New Voice of Ukraine

Etichete: Ucraina, romania, vladimir putin, graniță,

Dată publicare: 04-12-2025 14:18

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri
Stiri externe
Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri

Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul rus şi emisarul Steve Witkoff, care va discuta joi cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

Ce fac emisarii lui Trump la două zile după ce negocierile eșuate cu Putin, la Moscova
Stiri actuale
Ce fac emisarii lui Trump la două zile după ce negocierile eșuate cu Putin, la Moscova

Emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele său Jared Kushner se vor întâlni joi, la Miami (Florida), cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”
Stiri externe
Londra reacționează dur: „Putin tergiversează deliberat. Marea Britanie va continua presiunea maximă asupra Rusiei”

Preşedintele rus Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a declarat miercuri premierul britanic Keir Starmer, după discuţiile de cinci ore din ajun între trimişii SUA şi liderul rus la Kremlin. 

Recomandări
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Mihai Dedu, omul care dă deșteptarea României, recunoaște că la început n-a vrut să facă asta. „Nu prea am cochetat cu ideea”
Protv 30 de ani
Mihai Dedu, omul care dă deșteptarea României, recunoaște că la început n-a vrut să facă asta. „Nu prea am cochetat cu ideea”

La 30 de ani de la lansarea PRO TV, Mihai Dedu, unul dintre cele mai familiare chipuri ale Știrilor Dimineții, rememorează începuturile primei televiziuni “ca afară”, care a crescut odată cu România care tocmai ieșise din comunism.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi
Stiri actuale
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Decembrie 2025

01:49:13

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28