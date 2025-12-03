Kremlinul avertizează: Europa îşi va pierde poziţia de lider economic după ce încetează să mai cumpere gaz rusesc

Europa va renunța la gazul rusesc și va cumpăra energie mai scumpă, iar această decizie va accelera pierderea poziției sale de lider economic, a avertizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de EFE.

"Acest lucru nu va face decât să accelereze procesul observat în ultimii ani de pierdere a potenţialului de leadership al economiei europene", a declarat el în timpul conferinţei sale de presă telefonice zilnice.

Peskov a subliniat că aprobarea acestei măsuri "înseamnă că Europa va depinde de gaze care costă mai mult, şi uneori considerabil mai mult, decât gazul rusesc".

"În acest fel, Europa se condamnă să achiziţioneze surse de energie mult mai scumpe, ceea ce va afecta inevitabil economia europeană şi va reduce competitivitatea Europei", a afirmat el.

Termenele-limită stabilite de UE pentru renunțarea la gazele rusești

UE a decis miercuri să oprească definitiv importurile de gaze din Rusia până în noiembrie 2027.

Într-un comunicat de presă, Parlamentul European a menţionat că importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) se vor încheia cel târziu la 31 decembrie 2026, în timp ce importurile de gaze prin conducte se vor încheia cel târziu la 1 noiembrie 2027.

Bruxelles-ul va prezenta o propunere legislativă pe această temă la începutul anului viitor.

Acordul impune statelor membre să prezinte planuri naţionale de diversificare, cu excepţia statelor care deja nu mai cumpără combustibil rusesc, direct sau indirect, la intrarea în vigoare a noii reglementări.

În plus, achiziţiile vor fi supuse unui regim de "autorizare prealabilă", necesitând notificarea Comisiei cu cel puţin o lună înainte pentru gazele ruseşti şi cu cinci zile înainte pentru gazul care provine de la alţi producători.

Planul Bruxelles-ului de a accelera eliminarea hidrocarburilor ruseşti a venit pe fondul presiunilor intense din partea Statelor Unite asupra UE de a înceta să mai cumpere gaze din Rusia şi de a achiziţiona GNL din SUA, scrie EFE.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













