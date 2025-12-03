Întâlnirea de la Bruxelles dintre Zelenski și emisarii lui Trump care l-au vizitat pe Putin, anulată. Ce au promis în Rusia

03-12-2025 | 15:05
zelenski avion
O întâlnire planificată la Bruxelles între Volodimir Zelenski şi delegaţia americană care a fost în vizită la Vladimir Putin, care îl includea pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost anulată.

Alexandru Toader

Citând „surse”, corespondentul Kyiv Post la Washington DC, Alex Raufoglu, a scris pe X că „întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată” şi a menţionat că preşedintele ucrainean, care marţi a fost în Irlanda, se întoarce la Kiev.

De asemenea, potrivit jurnalistului Kyiv Post, Witkoff şi Kushner se vor întoarce la Washington, în loc să-şi continue drumul spre Europa sau Kiev pentru discuţii suplimentare. El a adăugat că Kremlinul susţine că Witkoff şi Kushner „au promis” să zboare direct la Washington după discuţiile cu liderul rus Vladimir Putin la Moscova – o declaraţie neconfirmată de partea americană.

La întâlnirea de la Moscova au participat Witkoff, Kushner, Putin şi consilieri de rang înalt ai Kremlinului.

Motivul anulării întâlnirii de la Bruxelles dintre Zelenski şi delegaţia americană nu a fost încă dezvăluit.

volodimir zelenski
Zelenski acuză Rusia că se folosește de negocierile de pace: „Scopul Moscovei este doar de a slăbi sancţiunile ocidentalilor"

Preşedintele Volodimir Zelenski a scris miercuri pe X că Rustem Umerov, şeful Consiliului Naţional de Securitate al Ucrainei, i-a raportat despre pregătirile pentru întâlnirile de miercuri de la Bruxelles cu consilierii de securitate naţională ai liderilor europeni.

Secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei va fi însoţit la aceste întâlniri de şeful Statului Major General, Andrii Hnatov, a precizat Zelenski. „Aceasta este coordonarea noastră continuă cu partenerii şi ne asigurăm că procesul de negociere este pe deplin activ. Reprezentanţii ucraineni îi vor informa pe colegii lor din Europa cu privire la ceea ce se ştie în urma contactelor de ieri (marţi - n.r.) ale părţii americane la Moscova şi vor discuta, de asemenea, despre componenta europeană a arhitecturii de securitate necesare”, a precizat Zelenski.

Preşedintele a infiormat că după reuniunea de miercuri de la Bruxelles, Rustem Umerov şi Andrii Hnatov vor începe pregătirile „pentru o întâlnire cu reprezentanţii preşedintelui Trump în Statele Unite”.

„Ca întotdeauna, Ucraina va lucra în mod constructiv în vederea obţinerii unei păci reale. Aştept un nou raport în urma rezultatelor întâlnirilor de astăzi din Europa”, a transmis Zelenski.

La Bruxelles se desfăşoară miercuri reuniunea miniştrilor de Externe din NATO la care, într-o decizie neobişnuită, secretarul american de stat Marco Rubio nu participă, potrivit News.ro.

Marco Rubio şi-a exprimat marţi un optimism prudent cu privire la eforturile de negociere a unui acord de pace între Rusia şi Ucraina, subliniind că orice progres depinde în ultimă instanţă de Putin. Rubio, care a rămas la Washington în timp ce delegaţia americană s-a deplasat la Moscova, a declarat pentru Fox News că Ucraina este gata să negocieze şi că s-au înregistrat progrese după 10 luni de negocieri, dar sfârşitul războiul nu se întrevede încă. „Ne-am apropiat, dar încă nu am ajuns la destinaţie... Numai Putin poate pune capăt acestui război din partea rusă”, a declarat Rubio.

Marţi, Rusia şi SUA nu au ajuns la „niciun compromis” după aproape cinci ore de discuţii la Kremlin despre încheierea războiului Rusiei în Ucraina, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, în ciuda faptului că a calificat discuţiile drept „constructive, foarte utile şi substanţiale”.

Vizita delegaţiei americane la Moscova a intervenit în urma revizuirii unui plan american de pace anterior, în 28 de puncte, respins de Europa şi Kiev ca fiind o „listă de dorinţe” ale Rusiei. Uşakov a declarat că discuţiile s-au concentrat pe „esenţa” propunerilor, mai degrabă decât pe „formulări specifice” şi că Moscova va „continua contactele” cu Washingtonul. O întâlnire la nivel prezidenţial, a adăugat el, „va depinde de progresele pe care le putem realiza”.

Un oficial rus a declarat anterior pentru NBC News că există trei piloni nenegociabili pentru Moscova: „teritoriul Donbasului”, limitarea forţelor armate ucrainene şi recunoaşterea de către Occident a pretenţiilor teritoriale ale Rusiei.

Uşakov a confirmat că problema teritoriilor rămâne „cea mai importantă” chestiune: „Unele elaborări americane par mai mult sau mai puţin acceptabile. Unele formulări nu ne convin”, a recunoscut el.

Marţi, Putin a ţinut delegaţia americană în aşteptare mai mult de o oră, timp în care a ţinut un discurs în care a declarat că Rusia este „pregătită” pentru război cu Europa, dacă va fi provocată, a scris POLITICO.

Uşakov a mai spus că părţile au discutat despre „perspective uriaşe” pentru cooperarea economică viitoare dintre SUA şi Rusia, dacă se vor înregistra progrese. Kirill Dmitriev, trimisul economic al lui Putin, a surprins atmosfera într-un mod mai simplu, postând o fotografie a discuţiilor cu legenda: „Productiv”.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 03-12-2025 15:05

Principalele pretenții la care Rusia nu va renunța sunt imposibil de acceptat de ucraineni. Ce vor rușii din partea Kievului
Principalele pretenții la care Rusia nu va renunța sunt imposibil de acceptat de ucraineni. Ce vor rușii din partea Kievului

Întâlnire fără rezultate notabile la Kremlin. Vladimir Putin i-a primit, marți seară, pe emisarul special al Casei Albe și pe ginerele lui Donald Trump.

Zelenski acuză Rusia că se folosește de negocierile de pace: „Scopul Moscovei este doar de a slăbi sancţiunile ocidentalilor"
Zelenski acuză Rusia că se folosește de negocierile de pace: „Scopul Moscovei este doar de a slăbi sancţiunile ocidentalilor”

Emisarul special al Casei Albe și ginerele lui Donald Trump au fost primiți, marți seară, de Vladimir Putin, la Kremlin, pentru a discuta despre pace în Ucraina.

Zelenski: Ucraina nu poate accepta un armistițiu care ar permite Rusiei să lovească din nou
Zelenski: Ucraina nu poate accepta un armistițiu care ar permite Rusiei să lovească din nou

Ucraina nu poate accepta nicio formulă de armistițiu negociată între SUA și Rusia care ar permite Moscovei „să revină cu o a treia invazie”, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

 

România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria

România se pregătește pentru 2026 cu nevoi de finanțare record de peste 275 miliarde lei și un deficit bugetar redus la 6–6,5% din PIB, mizând pe prefinanțare, emisiuni mai mici de euroobligațiuni și fonduri UE pentru a gestiona costurile datoriei.

Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul
Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul

Legislatorii UE au ajuns la un acord privind prima lege la nivelul blocului comunitar pentru combaterea corupției. Infracțiunile, termenele de prescripție și limitele pedepselor vor fi similare, pentru combaterea consecventă în țările europene.

Cum explică Nicușor Dan că a apărut într-un clip electoral: "Am fost la o recepție, mi-am asumat că sunt în spațiu public"
Cum explică Nicușor Dan că a apărut într-un clip electoral: ”Am fost la o recepție, mi-am asumat că sunt în spațiu public”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, cum explică faptul că o înregistrare video în care el apare alături de candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a fost publicată în plină campanie electorală.

