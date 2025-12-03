Întâlnirea de la Bruxelles dintre Zelenski și emisarii lui Trump care l-au vizitat pe Putin, anulată. Ce au promis în Rusia

O întâlnire planificată la Bruxelles între Volodimir Zelenski şi delegaţia americană care a fost în vizită la Vladimir Putin, care îl includea pe trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi pe ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost anulată.

Citând „surse”, corespondentul Kyiv Post la Washington DC, Alex Raufoglu, a scris pe X că „întâlnirea de la Bruxelles a fost anulată” şi a menţionat că preşedintele ucrainean, care marţi a fost în Irlanda, se întoarce la Kiev.

De asemenea, potrivit jurnalistului Kyiv Post, Witkoff şi Kushner se vor întoarce la Washington, în loc să-şi continue drumul spre Europa sau Kiev pentru discuţii suplimentare. El a adăugat că Kremlinul susţine că Witkoff şi Kushner „au promis” să zboare direct la Washington după discuţiile cu liderul rus Vladimir Putin la Moscova – o declaraţie neconfirmată de partea americană.

La întâlnirea de la Moscova au participat Witkoff, Kushner, Putin şi consilieri de rang înalt ai Kremlinului.

Motivul anulării întâlnirii de la Bruxelles dintre Zelenski şi delegaţia americană nu a fost încă dezvăluit.

Preşedintele Volodimir Zelenski a scris miercuri pe X că Rustem Umerov, şeful Consiliului Naţional de Securitate al Ucrainei, i-a raportat despre pregătirile pentru întâlnirile de miercuri de la Bruxelles cu consilierii de securitate naţională ai liderilor europeni.

Secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei va fi însoţit la aceste întâlniri de şeful Statului Major General, Andrii Hnatov, a precizat Zelenski. „Aceasta este coordonarea noastră continuă cu partenerii şi ne asigurăm că procesul de negociere este pe deplin activ. Reprezentanţii ucraineni îi vor informa pe colegii lor din Europa cu privire la ceea ce se ştie în urma contactelor de ieri (marţi - n.r.) ale părţii americane la Moscova şi vor discuta, de asemenea, despre componenta europeană a arhitecturii de securitate necesare”, a precizat Zelenski.

Preşedintele a infiormat că după reuniunea de miercuri de la Bruxelles, Rustem Umerov şi Andrii Hnatov vor începe pregătirile „pentru o întâlnire cu reprezentanţii preşedintelui Trump în Statele Unite”.

„Ca întotdeauna, Ucraina va lucra în mod constructiv în vederea obţinerii unei păci reale. Aştept un nou raport în urma rezultatelor întâlnirilor de astăzi din Europa”, a transmis Zelenski.

La Bruxelles se desfăşoară miercuri reuniunea miniştrilor de Externe din NATO la care, într-o decizie neobişnuită, secretarul american de stat Marco Rubio nu participă, potrivit News.ro.

Marco Rubio şi-a exprimat marţi un optimism prudent cu privire la eforturile de negociere a unui acord de pace între Rusia şi Ucraina, subliniind că orice progres depinde în ultimă instanţă de Putin. Rubio, care a rămas la Washington în timp ce delegaţia americană s-a deplasat la Moscova, a declarat pentru Fox News că Ucraina este gata să negocieze şi că s-au înregistrat progrese după 10 luni de negocieri, dar sfârşitul războiul nu se întrevede încă. „Ne-am apropiat, dar încă nu am ajuns la destinaţie... Numai Putin poate pune capăt acestui război din partea rusă”, a declarat Rubio.

Marţi, Rusia şi SUA nu au ajuns la „niciun compromis” după aproape cinci ore de discuţii la Kremlin despre încheierea războiului Rusiei în Ucraina, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, în ciuda faptului că a calificat discuţiile drept „constructive, foarte utile şi substanţiale”.

Vizita delegaţiei americane la Moscova a intervenit în urma revizuirii unui plan american de pace anterior, în 28 de puncte, respins de Europa şi Kiev ca fiind o „listă de dorinţe” ale Rusiei. Uşakov a declarat că discuţiile s-au concentrat pe „esenţa” propunerilor, mai degrabă decât pe „formulări specifice” şi că Moscova va „continua contactele” cu Washingtonul. O întâlnire la nivel prezidenţial, a adăugat el, „va depinde de progresele pe care le putem realiza”.

Un oficial rus a declarat anterior pentru NBC News că există trei piloni nenegociabili pentru Moscova: „teritoriul Donbasului”, limitarea forţelor armate ucrainene şi recunoaşterea de către Occident a pretenţiilor teritoriale ale Rusiei.

Uşakov a confirmat că problema teritoriilor rămâne „cea mai importantă” chestiune: „Unele elaborări americane par mai mult sau mai puţin acceptabile. Unele formulări nu ne convin”, a recunoscut el.

Marţi, Putin a ţinut delegaţia americană în aşteptare mai mult de o oră, timp în care a ţinut un discurs în care a declarat că Rusia este „pregătită” pentru război cu Europa, dacă va fi provocată, a scris POLITICO.

Uşakov a mai spus că părţile au discutat despre „perspective uriaşe” pentru cooperarea economică viitoare dintre SUA şi Rusia, dacă se vor înregistra progrese. Kirill Dmitriev, trimisul economic al lui Putin, a surprins atmosfera într-un mod mai simplu, postând o fotografie a discuţiilor cu legenda: „Productiv”.

