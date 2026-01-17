Analiză statistică. Studenții români, forțați să muncească pentru a se întreține: costuri lunare de cel puțin 2.000 de lei

Stiri Sociale
17-01-2026 | 20:13
×
Codul embed a fost copiat

Confruntați cu cheltuieli în creștere, studenții români își caută - în număr tot mai mare - locuri de muncă.

autor
Ana Tudoran,  Electra Ghiza

O analiză statistică arată că bugetul minim necesar unui tânăr universitar este de două mii de lei pe lună, iar părinții nu pot acoperi mai mult de jumătate din această sumă.

Ca să se descurce mulţi sunt dispuși să lucreze noaptea sau în weekenduri, astfel încât să fie prezenți și la școală.

Oana este în anul patru la Facultatea de Inginerie Alimentară din Brașov și muncește din greu pentru a se întreține. A fost îngrijitoare, vânzătoare de gogoși, ospătăriţă și organizator de evenimente. Acum are două job-uri care îi acoperă integral cheltuielile personale.

Oana Fontana, studentă: "Fac promoţii, fetele acelea hostess care dau pliante, dau degustări, premii în magazine. Mai lucrez la un magazin de haine. nu mi-e rușine să muncesc, orice aș face".

O platformă de recrutare online a înregistrat, doar în ultima lună, 264 de mii de cereri venite din parte tinerilor între 18 şi 24 de ani. Mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Majoritatea celor care caută de lucru se află în marile centre universitare.

Citește și
dorinte-romani
Studiu. Între speranță și anxietate: tinerii sunt cei mai optimiști, iar o treime dintre români vor un nou loc de muncă

Studentă: "Chiar în momentul acesta caut, încercăm, depun CV-uri peste tot".

Un student are nevoie de minimum 2000 de lei lunar, ca să supraviețuiască și să învețe. Cei mai mulți bani se duc pe mâncare - peste o mie de lei, iar cazarea costă în medie 450 de lei dacă este în cămin.

Urmează îmbrăcămintea, încălţămintea și produsele pentru curățenie și îngrijire personală. Materialele de studiu şi transportul sunt cele mai mici cheltuieli.

Studentă: "Mama îmi face de mâncare, tata îmi trimite bani de cheltulieli și fără ei nu aș fi făcut față la facultate pentru că eu nu îmi permit să muncesc, nu am timp".

57 la sută din bugetul lunar este acoperit de părinți. Studentul contribuie și el cu 27% iar statul - prin burse şi subvenţii - vine cu doar 10 la sută, spun organizațiile studențești.

Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul studenților angajați a crescut cu 25% în numai doi ani. Mulți caută joburi cu jumătate de normă, ture în week-enduri sau de noapte, pentru că universitățile au înăsprit regulile privind prezența.

Sergiu Covaci, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România: "Foarte mulți studenți se confruntă cu situația de a alege dacă să-și continuie studiile sau nu din cauza problemelor financiare."

Potrivit Eurostat, România se află pe ultimul loc în ceea ce privește finalizarea studiilor superioare. Doar 23 la sută dintre tinerii noștri au diplomă universitară, în vreme ce media Uniunii Europene este de 44 la sută.

Sursa: Pro TV

Etichete: munca, studenti, cheltuieli, chirie,

Dată publicare: 17-01-2026 19:14

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
Citește și...
Studiu. Între speranță și anxietate: tinerii sunt cei mai optimiști, iar o treime dintre români vor un nou loc de muncă
Stiri Sociale
Studiu. Între speranță și anxietate: tinerii sunt cei mai optimiști, iar o treime dintre români vor un nou loc de muncă

De la tineri preocupați de examene sau dornici să-și întemeieze o familie până la cei care pun sănătatea pe primul loc, începutul lui 2026 îi găsește pe români atenți la ce urmează.

Obiect de pe vremea dacilor liberi, vechi de 2.000 de ani, descoperit pe șantierul Autostrăzii Unirii A8
Stiri Sociale
Obiect de pe vremea dacilor liberi, vechi de 2.000 de ani, descoperit pe șantierul Autostrăzii Unirii A8

Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani a fost descoperit pe şantierul autostrăzii A8, în apropiere de oraşul Târgu Neamţ, a anunţat, sâmbătă, directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, Vasile Diaconu.

Unu din patru angajați români susține că e epuizat la locul de muncă. Principalii factori care îi duc în prag de burnout
Stiri Sociale
Unu din patru angajați români susține că e epuizat la locul de muncă. Principalii factori care îi duc în prag de burnout

Românii au reputația că se plâng de locul de muncă. Uneori poate mai mult decât este cazul. Indexul stării de bine arată însă că angajații români sunt destul de mulțumiți.

Recomandări
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
Stiri Economice
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va impune o taxă de import de 10% asupra a opt țări europene, până când „se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.

Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul
Stiri actuale
Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

A fost ger năprasnic în jumătate din țară și nu sunt semne că ne mai slăbește. În zori, la polul frigului, s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius. La țară, oamenii se tem să nu rămână fără lemne și să nu li se prăpădească animalele.

ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer
Stiri actuale
ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer

În Alba Iulia, doi oameni au fost răniți, iar câteva zeci s-au speriat îngrozitor și au ieșit în fugă pe scări. Blocul în care locuiesc a fost zguduit de o explozie violentă provocată, cel mai probabil, potrivit pompierilor, de o acumulare de gaze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Ianuarie 2026

29:00

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59