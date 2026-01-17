Analiză statistică. Studenții români, forțați să muncească pentru a se întreține: costuri lunare de cel puțin 2.000 de lei

Confruntați cu cheltuieli în creștere, studenții români își caută - în număr tot mai mare - locuri de muncă.

O analiză statistică arată că bugetul minim necesar unui tânăr universitar este de două mii de lei pe lună, iar părinții nu pot acoperi mai mult de jumătate din această sumă.

Ca să se descurce mulţi sunt dispuși să lucreze noaptea sau în weekenduri, astfel încât să fie prezenți și la școală.

Oana este în anul patru la Facultatea de Inginerie Alimentară din Brașov și muncește din greu pentru a se întreține. A fost îngrijitoare, vânzătoare de gogoși, ospătăriţă și organizator de evenimente. Acum are două job-uri care îi acoperă integral cheltuielile personale.

Oana Fontana, studentă: "Fac promoţii, fetele acelea hostess care dau pliante, dau degustări, premii în magazine. Mai lucrez la un magazin de haine. nu mi-e rușine să muncesc, orice aș face".



O platformă de recrutare online a înregistrat, doar în ultima lună, 264 de mii de cereri venite din parte tinerilor între 18 şi 24 de ani. Mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Majoritatea celor care caută de lucru se află în marile centre universitare.

Studentă: "Chiar în momentul acesta caut, încercăm, depun CV-uri peste tot".

Un student are nevoie de minimum 2000 de lei lunar, ca să supraviețuiască și să învețe. Cei mai mulți bani se duc pe mâncare - peste o mie de lei, iar cazarea costă în medie 450 de lei dacă este în cămin.

Urmează îmbrăcămintea, încălţămintea și produsele pentru curățenie și îngrijire personală. Materialele de studiu şi transportul sunt cele mai mici cheltuieli.

Studentă: "Mama îmi face de mâncare, tata îmi trimite bani de cheltulieli și fără ei nu aș fi făcut față la facultate pentru că eu nu îmi permit să muncesc, nu am timp".

57 la sută din bugetul lunar este acoperit de părinți. Studentul contribuie și el cu 27% iar statul - prin burse şi subvenţii - vine cu doar 10 la sută, spun organizațiile studențești.

Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul studenților angajați a crescut cu 25% în numai doi ani. Mulți caută joburi cu jumătate de normă, ture în week-enduri sau de noapte, pentru că universitățile au înăsprit regulile privind prezența.

Sergiu Covaci, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România: "Foarte mulți studenți se confruntă cu situația de a alege dacă să-și continuie studiile sau nu din cauza problemelor financiare."

Potrivit Eurostat, România se află pe ultimul loc în ceea ce privește finalizarea studiilor superioare. Doar 23 la sută dintre tinerii noștri au diplomă universitară, în vreme ce media Uniunii Europene este de 44 la sută.

