DNSC: România, țintă zilnică a atacurilor cibernetice rusești. Hackerii au vrut să spargă infrastructura video de la graniță

Stiri actuale
27-08-2025 | 19:40
×
Codul embed a fost copiat

Hackerii ruși au încercat să spioneze convoaiele militare cu ajutoare pentru Ucraina atacând infrastructura video din apropierea granițelor României.

autor
Daniel Nițoiu

Infractorii au încercat să preia controlul camerelor video din benzinării, magazine și autorități publice. Este posibil să ne confruntăm în următoarea perioadă cu incidente majore de securitate avertizează experții Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică într-un raport, prezentat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

În luna mai specialiştii în securitate cibernetică din Marea Britanie şi România au descoperit că o grupare de hackeri ruşi a încercat să preia controlul a aproximativ 10 mii de camere de supraveghere de pe teritoriul a 5 ţări inclusiv România. Scopul era monitorizarea transporturilor cu ajutoare pentru Ucraina.

Stelian Cristea -director adjunct al DNSC: ”Au fost identificate unele vulnerabilităţi ale camerelor de supravegehre. Au fost identificate activităţi maliţioase în reţelele lor. În raportul Marii Britanii a fost descris modul de exploatare al lor. Nu au fost neapărat camere din instituţii publice care funcţionau la frontieră, puteau fi şi în benzinării”.

Din numărul total de camere de supraveghere atacate 10% au fost în zona graniţelor noastre, restul în Ungaria, Slovacia, Polonia şi Ucraina. Potrivit DNSC, instituţiile guvernamentale sunt zilnic atacate. În ultimele 4 săptămâni au numărat 5 atacuri majore importante însă unul le-a atras atenţia în mod special pentru că a fost revendicat.

Dan Câmpean - directorul DNSC: ”O listă foarte lungă de portaluri web ale autorităţilor din România. Adminstratia Prezidenţială, Guvern, minisere, dar combinate cu CFR, CFR călători , CFR MArfa, mersul trenurilor, Infofer. Aceste portaluri au fost fie indisponibile pentru câteva secunde minute, fie nu au resimţit impact. Vor prin acest tip de atac să submineze încrederea în cei care administrează siteul respectiv. O grupare care e clar cu Rusia în spate, nu o ascund se laudă peste tot pe Darknet că au făcut un atac, e adevărat fără succes împotriva României”.

Gruparea se numeşte RomCom, şi a exploatat recent o vulnerabilitate a unei aplicaţii de arhivare a fişierelor folosită de unele instituţii publice, dar şi de milioane de oameni la nivel global. Astfel hackerii au putut să acceseze ilegal sistemele şi să fure date. Specialiştii DNSC cred că aceste date vor fi folosite ulterior la alte atacuri.

Dan Câmpean: ”Atacatori de tip APT, Advensed persistent threat, cu guverne în spate, intră în infrastructuri şi stau nedetectaţi acolo, sau îţi sustrag datele atât de încet încât nici nu ştii că ţi le-au furat. Suntem o ţară cu un război hibrid la graniţă. Considerăm un aspect deosebit de pozitiv că raportul nostru este prezentat în CSAT”.

Anul trecut DNSC a identificat alte atacuri posibil executate de grupări de hackeri ruşi care au ţintit în România 26 de spitale dar şi serverele unei companii de distribuţie a energiei electrice.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, romania, hackeri, dnsc,

Dată publicare: 27-08-2025 19:35

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
De luni nu mai circulă toate trenurile: CFR SA taie curse după ce anunțase că nu va anula nimic | Listă
Stiri actuale
De luni nu mai circulă toate trenurile: CFR SA taie curse după ce anunțase că nu va anula nimic | Listă

După ce luni se ajunsese la o înțelegere și oficialii CFR SA promiseseră că nu vor fi trenuri anulate la CFR Călători și Transferoviar Călători pe motiv de neplată a Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), miercuri după amiază s-au răzgândit.

Control fulger la Metrorex. Concluzie gravă: „personal neautorizat implicat în activități legate de siguranța circulației”
Stiri actuale
Control fulger la Metrorex. Concluzie gravă: „personal neautorizat implicat în activități legate de siguranța circulației”

Siguranța pasagerilor din metrou este prioritară, a transmis ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, într-o postare publică în care a prezentat rezultatele unui control efectuat de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR). 

Cum ar fi plănuit cetățeanul turc atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Ținta erau bodyguarzii unui local
Stiri actuale
Cum ar fi plănuit cetățeanul turc atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Ținta erau bodyguarzii unui local

Sunt audieri-maraton la Serviciul Omoruri din București, după ce anchetatorii l-au oprit la granița cu Ungaria pe un cetățean turc bănuit că a comandat atacul din Centrul Vechi al Capitalei.

Recomandări
Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală
Stiri Politice
Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală

Greva din justiție i-a obligat pe liderii coaliției să modifice proiectul de lege care reglementează vârsta de pensionare a magistraților. În plus, coaliția a ajuns, marți seară, la o înțelegere și pentru reducerea posturilor din administrația locală.

Depozitul „Dragonul Roșu” încă arde mocnit, după 18 ore. Nivelul de poluare depășește și de patru ori limita, în Capitală
Stiri actuale
Depozitul „Dragonul Roșu” încă arde mocnit, după 18 ore. Nivelul de poluare depășește și de patru ori limita, în Capitală

Flăcări mari au distrus, azi-noapte, un depozit al complexului en-gros „Dragonul Roșu” de lângă București. Nici acum incendiul nu a fost stins în totalitate, iar fumul gros produs de materialele plastice din interior a străbătut zone din Capitală.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari
Stiri Economice
Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Casele și apartamentele noi au ajuns un lux pentru mulți români. În marile orașe, chiar și locuințele mici sunt scoase la vânzare cu sute de mii de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 August 2025

54:16

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59