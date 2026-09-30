„La trei zile după publicarea articolului din Wall Street Journal, guvernul elen a refuzat până în prezent, dincolo de referiri vagi, să nege sau să confirme acuzaţiile aduse”, a declarat marţi pentru POLITICO Harry Tzimitras, şeful departamentului de afaceri externe al partidului de stânga ELAS. „Este o problemă foarte gravă şi trebuie abordată imediat, fără întârziere”, a spus Tzimitras, potrivit News.ro.

Potrivit articolului din Wall Street Journal — între timp confirmat şi de sursele Financial Times —, ambasadoarea SUA, Kimberly Guilfoyle, a avut o discuţie în contradictoriu cu ministrul grec al energiei, Stavros Papastavrou, la o cină organizată la Atena în luna martie a acestui an, fiind invocată prăbuşirea anticipată a guvernului român.

„Putem face asta oricărei ţări dorim”, a spus Guilfoyle, potrivit articolului, referindu-se la turbulenţele politice care zguduiau Bucureştiul la momentul respectiv. „Putem face asta şi aici”, a adăugat ea.

Papastavrou ar fi răspuns că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, deoarece acesta a fost ales de popor.

Ziarul a precizat că avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea conversaţiei.

Reacţii după relatarea despre discuţia de la Atena

„Statele Unite apreciază parteneriatul strategic cu România, care rămâne puternic în ceea ce priveşte priorităţile noastre comune, inclusiv securitatea energetică şi redistribuirea sarcinilor în domeniul apărării”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat pentru POLITICO, când a fost întrebat despre comentariile atribuite lui Guilfoyle.

Reprezentanţii ambasadoarei au refuzat să comenteze incidentul.

Guvernul României s-a prăbuşit în luna mai, când social-democraţii s-au retras din coaliţie şi şi-au unit forţele cu opoziţia de extremă dreapta pentru a-l răsturna pe prim-ministrul liberal Ilie Bolojan, aruncând în haos una dintre cele mai importante ţări din punct de vedere strategic din Europa, explică POLITICO.

Agitaţi de articolul din The Wall Street Journal, partidele de opoziţie din întreg spectrul politic grec au solicitat guvernului prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis să clarifice dacă discuţia a avut loc aşa cum a fost relatată.

„Aceste acuzaţii nu demonstrează respect reciproc şi sper că presupusa capacitate de a răsturna guverne nu este o valoare pe care o împărtăşim”, a declarat Tzimitras, reprezentantul partidului ELAS.

Opoziţia cere clarificări din partea guvernului

„Grecia este o democraţie independentă şi suverană şi trebuie să acţioneze ca atare în toate circumstanţele şi faţă de toţi, fără excepţie”, a transmis şi partidul socialist PASOK.

„Guvernul şi prim-ministrul personal trebuie să nege imediat că domnul Papastavrou a fost ameninţat de ambasadorul SUA”, a cerut partidul de stânga SYRIZA într-un comunicat.

„O ţară nu devine mai puternică din punct de vedere geopolitic prin adâncirea dependenţei sale faţă de o mare putere, mai ales când acea mare putere a înlocuit în mod deschis diplomaţia cu afacerile”, a comentat şi deputatul independent Alexis Charitsis într-o postare pe X.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis, a declarat luni reporterilor, în cadrul unei conferinţe de presă, că „nu a existat niciodată vreo ameninţare la adresa guvernului grec” şi a adăugat că o astfel de situaţie „nu ar fi tolerată niciodată”.