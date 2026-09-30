Grav este că, după ce a omorât-o pe femeie, individul și-ar fi sunat mama și fosta soție și le-ar fi spus că intenționează să-l rănească și pe copilul victimei, un băiat de 15 ani. Doar norocul a făcut ca adolescentul să fie la școală în acele clipe.

După ce a ucis-o pe femeia de 42 de ani, bărbatul ar fi pus mâna pe telefon. Și-a sunat mama și fosta soție, cărora le-ar fi spus ce a făcut și că vrea să-l rănească și pe copilul victimei, un băiat de 15 ani.

Femeile – una aflată în Italia și cealaltă la Oradea – au apelat 112. Polițiștii au sunat la școala unde învață adolescentul și au reușit să-l oprească să ajungă acasă. Între timp, agresorul a decis să-și pună capăt zilelor. Când au ajuns polițiștii, l-au găsit căzut de la etajul 4.

Radu Roibu, SAJ Neamț, purtător de cuvânt: „Un bărbat cu multiple traumatisme prin cădere de la înălţime, traumatism craniocerebral, craniofacial, plagă tăiată la nivelul gâtului, fracturi de membre superioare şi inferioare.”

Medicii l-au transportat la spital.

Toader Cărpuș, director medical Spitalul Roman: „În ciuda manevrelor de resuscitare și a eforturilor depuse de echipa medicală, pacientul nu a răspuns manevrelor și a fost declarat decesul.”

Victima lucra ca agent de pază la un supermarket.

Elena Smochină, vecină: „Femeia a fost căsătorită sau în concubinaj cu altcineva. Cu partenerul ăsta probabil nu erau demult.”

Ramona Ciofu, IPJ Neamț: „Cazul a fost preluat de procurorul criminalist din cadrul Tribunalului Neamț.”

Inspectorii de la Protecția Copilului sunt gata să ofere consiliere băiatului de 15 ani, rămas fără mamă.