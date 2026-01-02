Kim Jong Un și-a scos fiica în lume. Imagini inedite surprinse cu Ju Ae în prima zi a anului | GALERIE FOTO

Stiri externe
02-01-2026 | 08:07
Ju-ae, Ri Sol-ju, kim jung un
AFP

Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, succesoarea lui, şi-a însoţit părinţii în prima sa vizită publică la mausoleul Kumsusan pentru a aduce omagiu foştilor lideri, potrivit fotografiilor publicate vineri de mass-media de stat.

autor
Stirileprotv

Ju Ae a apărut din ce în ce mai des în mass-media de stat în ultimii trei ani, alimentând speculaţiile analiştilor şi ale agenţiei de informaţii din Coreea de Sud că ar putea fi în linie pentru a deveni liderul de a patra generaţie al ţării.

Cheong Seong-chang, vicepreşedinte al grupului de reflecţie Sejong Institute, a considerat prima apariţie a lui Ju Ae la palatul Kumsusan ca fiind o mişcare calculată a tatălui său înaintea viitorului congres al partidului de guvernământ, la care succesiunea ei ar putea fi oficializată.

Kim a fost însoţit de soţia sa, Ri Sol Ju, şi de înalţi oficiali în cadrul vizitei din 1 ianuarie, Ju Ae aflându-se între părinţii săi în sala principală a Palatului Soarelui Kumsusan, după cum arată fotografiile agenţiei de ştiri de stat KCNA.

Hong Min, expert în Coreea de Nord la Institutul Coreean pentru Unificare Naţională, a declarat că Coreea de Nord a prezentat o imagine a ”familiei stabile” a lui Kim, arătând-o pe soţia şi fiica acestuia alături de Kim la evenimente importante.

Citește și
Kim Kardashian
Kim Kardashian, fotografii rare alături de cei patru copii. Ședință foto în conacul său de 60 de milioane de dolari. FOTO

Kim Ju Ae, care se crede că s-a născut la începutul anilor 2010, a participat la sărbătorile de Anul Nou din acest an, potrivit presei de stat. În septembrie, ea a călătorit la Beijing împreună cu tatăl ei, în prima sa ieşire publică în străinătate.

Kim vizitează Kumsusan pentru a-şi onora bunicul şi fondatorul statului, Kim Il Sung, şi tatăl său, Kim Jong Il, la date şi aniversări importante, într-un gest care afirmă moştenirea dinastică a ţării dotate cu arme nucleare, potrivit News.ro.

Coreea de Nord nu a confirmat niciodată vârsta lui Ju Ae.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Unificării din Coreea de Sud a refuzat să comenteze apariţia lui Ju Ae. Un oficial a declarat reporterilor că, în opinia Guvernului, este prea devreme să se spună că ea este succesoarea, având în vedere vârsta ei şi faptul că nu deţine o funcţie oficială.

Hong a spus că rolurile potenţiale ale celorlalţi copii ai lui Kim au lăsat loc pentru prudenţă în a trage concluzii cu privire la succesiunea lui Ju Ae.

”Este practic imposibil să o desemnezi public pe Kim Ju Ae, care se crede că tocmai a împlinit 13 ani, ca succesoare, când ea nu are nici măcar vârsta necesară pentru a se înscrie în Partidul (Muncitorilor)”, a spus Hong.

Sursa: News.ro

Etichete: coreea de nord, fiica, kim jong-un, ju ae,

Dată publicare: 02-01-2026 08:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO
Stiri externe
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat miercuri, alături de fiica sa, la festivitățile de Anul Nou din Phenian. La eveniment au luat parte sute de mii de nord-coreeni.  

Kim Kardashian, fotografii rare alături de cei patru copii. Ședință foto în conacul său de 60 de milioane de dolari. FOTO
Stiri Mondene
Kim Kardashian, fotografii rare alături de cei patru copii. Ședință foto în conacul său de 60 de milioane de dolari. FOTO

Kim Kardashian a împărtășit sâmbătă pe Instagram mai multe fotografii alături de cei patru copii ai săi, însă fostul ei soț, Kanye West, nu a apărut în imagini.

Kim Jong Un a lăudat „sângele” vărsat alături de ruşi în Ucraina. „Un an cu adevărat semnificativ”
Stiri externe
Kim Jong Un a lăudat „sângele” vărsat alături de ruşi în Ucraina. „Un an cu adevărat semnificativ”

Coreea de Nord şi Rusia au împărţit „sângele, viaţa şi moartea” în războiul din Ucraina, a subliniat vineri liderul nord-coreean Kim Jong Un în urările sale de Anul Nou adresate preşedintelui rus Vladimir Putin, relatează AFP.

Recomandări
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”
Stiri externe
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”

Elveția este în stare de șoc după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Un incendiu devastator, izbucnit într-un bar, a provocat haos și pierderi uriașe de vieți.

Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare
Vremea
Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare

Meteorologii au emis, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 - 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării.

Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă
Stiri externe
Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă mulți comercianți nu s-au pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28