Moţiunea grupului Patrioţi pentru Europa împotriva preşedintei Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a primit 390 de voturi ”împotrivă”, 165 ”pentru” şi zece abţineri.

În vederea unei adoptări, moţiunea avea nevoie de o majoritate de două treimi din voturile exprimate, care să reprezinte majoritatea celor 720 de eurodeputaţi.

Aceasta este cea de-a patra moţiune de cenzură care eşuează împotriva Ursulei von der Leyen, care provine din PPE (dreapta). Ea a fost susţinută de către erudeputaţi francezi de dreapta.

În octombrie, tot francezi au fost singurii aleşi ai dreptei europene, din grupul PPE, care au susţinut o moţiune de cenzură depusă de către grupul Patrioţi pentru Europa, prezidat de către Jordan Bardella, preşedintele partidului francez Rassemblement National (RN, extremă drepta).

„Adevărata cenzură a Mercosurului a fost adoptată ieri, mulţumită sesizării noastre” a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), a declarat AFP europdeputatul francez din PPE François-Xavier Bellamy.

Acest recurs - iniţiat de 150 de eurodeputaţi din toate formaţiunile ostile Acordului comercial UE-Mercosur - a fost susţinut cu un scor strâns - de 334 la 324 voturi -, spre uşurarea agricultorilor, care s-au adunat ci miile în faţa sediului Parlamentului European (PE) împotriva acordului.

„De-acum lupta noastră este câştigată”, a declarat Bellamy, apreciind că acest lucru a făcut „caducă de facto” moţiunea de cenzură supusă la vot joi.

Sesizarea CJUE constituie un revers al Ursulei von der Leyen, care a lăudat acest tratat care suprimă taxele vamale impuse unui volum de peste 90% din schimburile bilaterale.

CJUE urmează să verifice dacă acordul - semnat sâmbătă în Paraguay după peste 25 de ani de negocieri - este conform tratatelor europene sau dacă este necesar să fie respins.

Înaintea unei hotărâri a justiţiei europene, Comisia Europeană are dreptul să aplice tratatul cu titlu provizoriu. Însă acest lucru nu a fost tranşat, în acest stadiu, a anunţat Bruxellesul, care şi-a exprimat ”dezamăgirea profundă” după ce acordul a fost trimis la CJUE de PE.



