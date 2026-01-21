Dacă va fi profitabilă, se va trece și la export. Societatea Națională a Apelor Minerale plănuiește de ani de zile lansarea pe piață a propriei mărci de apă îmbuteliată, care să se numească Dacia.

Societatea administrează 30% din izvoarele de apă minerală din România și vinde cu doar 5 bani litrul de apă din 41 de izvoare către îmbuteliatori privați.

Conducerea companiei vrea acum să facă profit și să aducă bani la bugetul de stat. Sursa principală de apă va veni din Vest, dar se vor folosi izvoare din toată țara.

Laurențiu Zainea, director economic al Societății Naționale a Apelor Minerale: „Sunt niște izvoare la 50 de kilometri de Deva care sunt foarte bune ca debit și calitativ. Avem și la Miercurea Ciuc, aici în Ardeal, avem și Vatra Dornei la fel. Toate izvoarele astea pe care le găsim sunt în zonele rurale, unde șomajul e 80%, cred. Vreo 20-25 de locuri de muncă tot vor fi într-o zonă rurală.”

Dacia nu va fi mai scumpă decât apa producătorilor consacrați de pe piață.

Laurențiu Zainea, director economic al Societății Naționale a Apelor Minerale: „O sticlă, la noile costuri, bineînțeles de utilități, plastic, etichetă, mână de lucru, cred că la 1 leu, cam așa. La raft, 1 leu 50, din calculele noastre. La nivel global, ar putea să ne ajute cei din ambasade, din consulate să avem contacte cu toată lumea, să putem duce apă de calitate. Hai să fim serioși, suntem pe locul 3 în lume la calitatea apei.”

Societatea este în subordinea Ministerului Economiei, care caută varianta cea mai bună pentru a pune în practică proiectul.

Irineu Darău, ministrul Economiei: „Această idee este utilă și nu este deloc absurdă. Se poate vorbi nu doar de stat 100%, ci și de parteneriate public-private. Se poate vorbi, de exemplu, dacă se construiește o fabrică nouă sau se achiziționează una. Care este obiectivul pentru a avea beneficiu economic? Concurențial, să fii mai bun decât alții care îmbuteliază și vând apă, nu e un lucru ușor. Trebuie să fim indubitabil convinși că se va realiza profit.”

Apa Dacia ar putea fi găsită pe rafturile din supermarketuri în doi-trei ani.

