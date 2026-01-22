Potrivit companiei, începând cu 22 ianuarie, pasagerii pot beneficia de serviciul Wi-Fi gratuit la bordul aeronavelor.



"Pe durata zborului, pasagerii pot trimite e-mailuri, naviga pe internet, asculta muzică, juca jocuri sau viziona filme şi seriale TV. Prin această iniţiativă, KLM răspunde uneia dintre cele mai frecvente solicitări ale clienţilor săi", se arată în comunicat.



KLM introduce Wi-Fi gratuit în etape pe majoritatea aeronavelor utilizate pe rutele europene. Începând de joi, jumătate din flota europeană va fi echipată cu internet gratuit. În anii următori, WiFi va fi disponibil pe toate aeronavele A321neo, Embraer 195-E2 şi pe o parte din flota B737-800.



Flota europeană KLM nu dispune de ecrane de divertisment integrate în scaune. Prin oferirea internetului gratuit, KLM îşi propune să sporească confortul pasagerilor. După autentificare sau înregistrare ca membru Flying Blue, pasagerii se pot bucura de acces nelimitat la internet pe durata zborului.



"Ascultăm cu atenţie ce apreciază pasagerii noştri, iar internetul gratuit se află pe lista dorinţelor lor de ceva timp. Prin acest pas, facem călătoriile în Europa mai personale şi mai confortabile: fiecare îşi poate planifica zborul în felul său şi poate rămâne conectat. Suntem încântaţi că putem oferi acest lucru pasagerilor noştri chiar acum", a declarat Stephanie Putzeist, responsabilă de experienţa clienţilor la KLM.



Din august anul trecut, KLM a adăugat 12 aeronave A321neo noi în flota sa. Aceste aeronave, care deservesc exclusiv destinaţii europene, sunt echipate nu doar cu Wi-Fi, ci şi cu scaune moderne şi confortabile.



"Astfel, KLM îşi propune să asigure cea mai plăcută experienţă de călătorie posibilă pentru pasagerii săi", dau asigurări reprezentanţii companiei.

