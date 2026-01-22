Declară joi AFP surse apropiate negocierilor, care au avut loc miercuri la Davos, între preşedintele american Donald Trump şi secretarul general al NATO Mark Rutte, relatează AFP.

Securitatea Arcitcii urmează să fie consolidată, iar sttate europene vor contribui la acest lucru, declară această sursă.

SUA și Danemarca discută securitatea Groenlandei

Ideea amplasării unor baze americane în Groenlanda - sub suveranitatea Statelor Unite - nu a fost evocată în aceste negocieri, potrivit aceleiaşi surse.

Începând din 1951, un Acord de Apărare - actualizat în 2004 - dă aprope mână liberă Forţelor Armate americane pe teritoriul Groenlandei, însă acestea sunt obligate să pevină în avans autorităţile.

Statele Unite dispun de o singură bază în Groenlanda, la Pittufik - fosta bază aeriană Thule, în nordul acestei insule arctice uriaşe.

Ele au exploatat aproximativ zece baze pe insulă în timpul Războiului Rece.

Această instalaţie joacă un rol important în sistemul apărării antirachetă al Statelor Unite.

Mai multe state membre NATO discută despre mijloace de consolidare a prezenţei lor în Groenlanda şi au trimis la faţa locului un prim contingent însărcinat să verifice condiţiile acestei consilidări.

Statele NATO îşi sporesc prezenţa militară

Germania, Franţa, Niorvegia şi Regatul Unit au trimis aceşti primi militari în Groenlanda, cu scopul de a pregăti o eventuală Misiune NATO - după modelul celei lansate la Marea Baltică sau pe flancul de est al NATO - în vederea unei contracarări a ameninţării Rusiei.

După săptămâni de declaraţii agresive, Donald Trump a anunţat brusc, miercuri seara, la Davos, „cadrul unui viitor acord” cu privire la Groenlanda, ale cărui contururi sunt încă foarte vagi.

Preşedintele american a refuzat să precizeze dacă un compromis în negocieri le-ar oferi Stateleor Unite posesia teritoriului autonom danez, aşa cum a cerut de nenumărate ori, cu scopul, în opinia sa, de a garanta securitatea împotriva Rusiei şi Chinei.

Mark Rutte a dat asigurări la Fox News că subiectul suveranităţii acestui teritoriu autonom danez nu a fost abordat în discuţiile sale cu Donald Trump.

