Un apartament din Quebec s-a transformat într-un castel de gheață după ce chiriașul a oprit încălzirea | VIDEO

În contextul creșterii masive a prețurilor la energie, mulți încearcă să reducă cheltuielile, însă un experiment nereușit cu oprirea încălzirii în timpul unei vacanțe s-a dovedit dezastruos, scrie CTV News.

Jacques Nault a descris scena ca pe un adevărat „castel de gheață” desprins din povești: pereții, tavanul, mobilierul și electrocasnicele erau învelite în straturi groase de gheață, cu sculpturi abstracte formate natural, iar podeaua era acoperită cu aproximativ 30 de centimetri de gheață, potrivit CTV News.

Proprietarul a explicat că această catastrofă a fost cauzată de unul dintre chiriași, care, pentru a economisi la factura de încălzire, a oprit complet încălzirea înainte de a pleca în vacanță.

