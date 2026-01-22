Un apartament din Quebec s-a transformat într-un castel de gheață după ce chiriașul a oprit încălzirea | VIDEO

În contextul creșterii masive a prețurilor la energie, mulți încearcă să reducă cheltuielile, însă un experiment nereușit cu oprirea încălzirii în timpul unei vacanțe s-a dovedit dezastruos, scrie CTV News.
Jacques Nault a descris scena ca pe un adevărat „castel de gheață” desprins din povești: pereții, tavanul, mobilierul și electrocasnicele erau învelite în straturi groase de gheață, cu sculpturi abstracte formate natural, iar podeaua era acoperită cu aproximativ 30 de centimetri de gheață, potrivit CTV News.
Proprietarul a explicat că această catastrofă a fost cauzată de unul dintre chiriași, care, pentru a economisi la factura de încălzire, a oprit complet încălzirea înainte de a pleca în vacanță.
Temperaturile extrem de scăzute au făcut ca țevile să înghețe și să se spargă, inundând apartamentul și transformându-l într-o adevărată scenă de gheață, cu pagube estimate la zeci de mii de dolari.
„Totul este scump. Costul vieții crește din ce în ce mai mult. Oamenii vor să economisească bani. Pentru ei, încălzirea nu pare să conteze prea mult. Dacă nu sunt acasă, își spun: «Hai să reducem costurile cu electricitatea». Nu cred că acesta este un mod bun de a economisi bani”, a explicat Nault.
„Este apă în tavan, în pereți, peste tot. Va apărea mucegaiul. Vom demonta, vom usca și vom reconstrui, în funcție de ceea ce este acoperit de asigurare”. a continuat Jacques Nault.
Fostul chiriaș a fost evacuat din apartament, însă rămâne neclar dacă proprietarul va deschide o acțiune legală împotriva acestuia pentru a-și recupera o parte din costurile lucrărilor de renovare.
