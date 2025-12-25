Coreea de Nord a dezvăluit noi imagini cu primul său submarin „cu propulsie nucleară”, capabil să transporte rachete ghidate

Coreea de Nord a publicat joi noi imagini cu ceea ce susține că este primul său submarin cu propulsie nucleară, o navă masivă, comparabilă ca dimensiuni cu unele submarine de atac ale Marinei Statelor Unite.

Fotografiile difuzate de presa de stat îl arată pe liderul Kim Jong Un inspectând submarinul purtător de rachete ghidate într-o facilitate de construcție interioară, ceea ce indică faptul că acesta nu a fost încă lansat la apă, scrie CNN.

Construirea unui submarin cu propulsie nucleară a fost de mult timp un obiectiv al lui Kim, discutat pentru prima dată la congresul partidului de guvernământ din 2021. Totuși, faptul că rivala sa, Coreea de Sud, a primit recent aprobarea administrației Trump pentru a-și dezvolta propriile submarine nucleare pare să fi adăugat un plus de urgență planurilor lui Kim.

Ce avantaje au acest tip de nave

Astfel de nave au numeroase avantaje. Ele pot rămâne scufundate perioade foarte lungi de timp – practic ani întregi, dacă pot transporta suficiente provizii pentru echipaj – în timp ce majoritatea submarinelor cu propulsie convențională trebuie să iasă la suprafață pentru a lua aer, necesar funcționării motoarelor diesel care încarcă bateriile folosite în adâncime.

De asemenea, submarinele cu propulsie nucleară sunt în general mai rapide și, în multe cazuri, mai silențioase. În prezent, doar Statele Unite, Rusia, China, Franța, Regatul Unit și India dețin această tehnologie.

Imaginile publicate joi arată că s-au făcut progrese substanțiale la acest submarin, a cărui existență a fost anunțată pentru prima dată în luna martie. Presa de stat a declarat că nava are un deplasament de 8.700 de tone, fiind comparabilă cu majoritatea submarinelor nucleare de atac din clasa Virginia ale flotei americane.

Joi, Kim a subliniat din nou importanța acestor nave pentru politica de apărare a Phenianului, despre care a spus că este „literalmente… bazată pe cea mai puternică forță ofensivă”, potrivit Agenției Centrale de Presă Coreene (KCNA).

„Considerăm capacitatea ofensivă extrem de puternică drept cel mai bun scut pentru securitatea națională în dezvoltarea forțelor armate”, a declarat Kim, citat de KCNA.

Referindu-se la sprijinul SUA, Kim a afirmat că dezvoltarea de către Coreea de Sud a unui submarin cu propulsie nucleară reprezintă o încălcare a securității nord-coreene și o amenințare ce trebuie contracarată.

Totuși, tensiunile sporite din Peninsula Coreeană sunt cauzate chiar de Phenian, a declarat Leif-Eric Easley, profesor de studii internaționale la Universitatea Ewha Womans din Seul.

„Kim are probabil dreptate când spune că o creștere a numărului de submarine nucleare va amplifica instabilitatea din Peninsula Coreeană, dar el însuși este de vină pentru cursa înarmărilor”, a spus Easley.

Potrivit KCNA, Kim a afirmat în timpul inspecției că construirea distrugătoarelor și a submarinelor nucleare reprezintă „un salt înainte în consolidarea capacităților de luptă ale flotelor noastre”.

Chiar și așa, notează Easley, flota Coreei de Nord rămâne inferioară celei sud-coreene, care dispune de unele dintre cele mai performante distrugătoare cu rachete ghidate din lume și de submarine moderne cu propulsie convențională.

„Kim ar putea realiza că a făcut un calcul greșit odată ce va observa tehnologia superioară a Coreei de Sud”, a adăugat Easley.

Un posibil avantaj al Coreei de Nord ar fi obținerea mai rapidă a submarinelor cu propulsie nucleară. Coreea de Sud și le dorește de decenii, însă un acord nuclear vechi cu Statele Unite i-a interzis acest lucru până în luna octombrie, când președintele Trump a părut să deschidă calea. Totuși, proiectarea și construirea acestora ar putea dura un deceniu.

„Coreea de Nord ar putea efectua teste cu rachete [de pe submarin] în următorii doi ani după lansare”, a declarat pentru CNN Hong Min, cercetător principal la Institutul Coreean pentru Unificare Națională din Seul.

Pe baza imaginilor, Hong a analizat că submarinul ar putea avea deja reactorul nuclear instalat, ceea ce înseamnă că mai sunt necesare doar câteva etape înainte de lansare.

Noul submarin nu a fost singurul indiciu despre viitorul Coreei de Nord apărut în imaginile publicate joi. Fotografiile arată că Kim a fost însoțit de fiica sa, despre care se crede că este Kim Ju Ae, care a apărut de mai multe ori în public în ultima perioadă, alimentând speculațiile că liderul nord-coreean pregătește un posibil succesor.

