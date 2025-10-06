Kim Jong Un a urcat la bordul noului său distrugător de 5.000 de tone echipat cu rachete nucleare. Cum arată Choe Hyon | FOTO

06-10-2025 | 07:54
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat duminică nava Choe Hyon, un vas de război nou de 5.000 de tone menit să „pedepsească provocările inamice”, potrivit presei de stat.

Alexandru Toader

Prezentat în aprilie de Phenian, Choe Hyon este primul distrugător de 5.000 de tone din ţară echipat cu rachete nucleare, relatează AFP.

Lansarea Choe Hyon „este o demonstraţie clară a dezvoltării forţelor armate orientate către doctrina Juche (ideologia autosuficienţei Coreei de Nord)”, a declarat liderul, potrivit agenţiei oficiale KCNA. „Capacităţile formidabile ale marinei noastre trebuie exercitate în vastul ocean pentru a descuraja sau contracara şi pedepsi provocările inamicului la adresa suveranităţii statului”, a adăugat el.

Distrugătorul Choe Hyon este una dintre cele două nave de război de 5.000 de tone pe care Coreea de Nord le are în arsenalul său, ambele fiind finalizate în acest an. Kim Jong Un s-a angajat să construiască un alt distrugător de acelaşi tip până în octombrie 2026, pentru a-şi consolida capacităţile navale.

Coreea de Sud suspectează un ajutor din partea Moscovei
Potrivit armatei sud-coreene, această navă ar fi fost dezvoltată cu ajutorul Rusiei, probabil în schimbul trimiterii a mii de soldaţi pentru a ajuta Moscova în lupta din Ucraina.

arme nucleare
Coreea de Nord va combina armele nucleare şi convenţionale în noua sa politică militară

Această vizită are loc după ce Kim Jong Un a anunţat desfăşurarea unor „mijloace speciale” împotriva vecinului său din sud, fără a preciza natura acestora, potrivit declaraţiilor transmise duminică de agenţia oficială de presă KCNA.

Aproximativ 28.500 de soldaţi americani sunt staţionaţi în Coreea de Sud pentru a contracara ameninţările militare din partea Phenianului. Luna trecută, aceştia au desfăşurat un exerciţiu militar comun cu aliaţii lor sud-coreeni şi japonezi.

Coreea de Nord denunţă în mod regulat aceste exerciţii, pe care le consideră repetiţii în vederea unei invazii, în timp ce aliaţii insistă asupra caracterului lor defensiv, informează News.ro.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 06-10-2025 07:53

