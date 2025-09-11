Fiica lui Kim Jong Un, Kim Ju Ae, avansată ca posibilă succesoare a dinastiei. Confirmarea serviciilor sud-coreene

11-09-2025 | 11:25
kim ju ae kim jong un
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, care l-a însoțit în vizita sa la Beijing la începutul lunii septembrie, este avansată în poziția de posibilă succesoare a acestuia, potrivit serviciilor de informații sud-coreene.

Mihai Niculescu

Kim Ju Ae a atras atenția lumii întregi afișându-se alături de tatăl ei în timpul întâlnirii acestuia cu președinții rus și chinez, în China. Potrivit experților, adolescenta este privită de mult timp ca succesoare a tatălui ei, unii susținând chiar că Ju Ae are un frate mai mare care a crescut în secret și a fost deja exclus de la putere, relatează joi AFP și Reuters preluate de Agerpres.

Confirmarea din partea serviciilor de informații

Serviciile de informații sud-coreene „o consideră pe Kim Ju Ae moștenitoarea recunoscută și văd participarea ei la vizita din China ca făcând parte din această narațiune a succesiunii", a declarat presei deputatul Lee Seong-kweun, după o discuție cu serviciile de informații.

Primele apariții publice în 2022

Ju Ae a fost văzută pentru prima dată în 2022, când și-a însoțit tatăl la o lansare de rachete. Înainte de acest eveniment, fosta vedetă NBA Dennis Rodman a fost singura persoană care a dezvăluit că liderul nord-coreean are o fiică. Kim Jong Un i-a prezentat-o pe soția sa și un copil, spunând „aceasta este fiica mea", în timpul unei vizite la Phenian în 2013.

Mass-media de stat nord-coreene, care nu i-au dezvăluit niciodată numele, se referă la ea ca fiind „copilul mult iubit" și „stimat".

Controverse privind existența unui frate

Seulul a indicat inițial că primul copil al lui Kim Jong Un și soției sale, Ri Sol Ju, ar fi fost un băiat, născut în 2010, iar Ju Ae este al doilea copil. În 2023 însă ministrul sud-coreean al unificării a afirmat că guvernul „nu poate confirma cu certitudine" existența unui fiu.

Deputatul Lee Seong-kweun a menționat că nu consideră aceste zvonuri „credibile".

„În special în cazul studiilor peste hotare, agenția (de informații) a precizat că, indiferent cât de mult se încearcă ascunderea unui astfel de fapt, acesta iese inevitabil la iveală", a notat el.

Va deveni prima femeie lider în istoria Coreei de Nord

Dacă Ju Ae îi va urma la putere lui Kim Jong Un, va deveni prima femeie care conduce țara izolată de la fondarea sa, în 1948.

Sursa: Agerpres

