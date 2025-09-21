Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO

Kim Jong Un și-a etalat simțul îndrăzneț al modei în timpul vizitei sale la Sinuiju Combined Greenhouse Farm la începutul acestei săptămâni, purtând o pălărie de paie și costumul său negru obișnuit în stil Mao.

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a debutat cu o nouă pălărie la modă în timpul vizitei sale la prețioasa sa „insulă a comorilor” la începutul acestei săptămâni. Și-a etalat simțul îndrăzneț al modei purtând o pălărie de paie subțire care se asorta cu costumul său negru în stil Mao, scrie Daily Star.

Imaginile vizitei la ferma de sere Sinuiju îl arată pe Kim Jong Un purtând noul look de senzație, în timp ce acoliții săi, toți însoțindu-l, purtau uniforme militare nord-coreene obișnuite.

Kim Jong Un a vizitat locul, despre care se spune că găzduiește totul, de la o „fabrică de prelucrare a legumelor” la o „bază de diseminare” și „case de locuit”, astfel fiind denumit „insula comorulor”, pentru a mulțumi muncitorilor că au adus „o dezvoltare a socialismului în stil coreean” în nordul țării, potrivit PyonYang Times. El a promis, de asemenea, că va construi mai multe orașe similare în întreaga țară.

Nu este prima dată când Kim Jong Un sau familia sa provoacă agitație în lumea modei. În 2022, a interzis cetățenilor să poarte pantaloni strâmți, deoarece credea că aceste articole vestimentare erau „indecente”.

Cu un an înainte, el a luat măsuri severe împotriva cetățenilor care purtau trench-uri din piele, confiscându-le pe stradă, susținând că era lipsit de respect să copieze stilul său.

Fiica lui Kim Jong Un atrage atenția

Se spune că și fiica mezină a lui Kim Jong Un este pasionată de haine. Stilul de viață al lui Kim Ju-ae în această țară izolată este neobișnuit în comparație cu cel al majorității nord-coreenilor, ea bucurându-se de o viață luxoasă, practicând echitația, schiul și înotul, potrivit Serviciilor Naționale de Informații din Coreea de Sud (NIS).

Conform rapoartelor, fetița de 10 ani a atras și mânia nord-coreenilor obișnuiți, asupriți, din cauza hainelor sale elegante.

„Mă enervează”, a declarat un nord-coreean anonim, citat de Radio Free Asia, „că viața noastră este atât de grea. Iar Kim Ju-ae, care mănâncă bine și trăiește bine, apare mereu la televizor în hainele ei elegante!”

Acest lucru vine în contextul în care localnicii s-au adunat recent în masă în piețele orașului pentru a-și declara dragostea pentru liderul lor exaltat.

Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un kim jong un Kim Ju-ae kim jong un kim jong un armata kim jong un kim jong un kim jong un kim jong un vladimir putin Vladimir Putin, Kim Jong Un kim jong un Coreea de Nord, Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un tren kim jong un Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un Kim Jong Un

Potrivit ziarului Pyongyang Times, aprobat de Kim Jong Un, evenimentul a fost organizat pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea și cea de-a 77-a aniversare a independenței Coreei de Nord.

În diverse orașe și localități, au fost prezenți reprezentanți ai „organizațiilor regionale ale partidului, ale puterii și ale economiei, ai organizațiilor muncitorești, ai întreprinderilor industriale, ai fermelor și ai universităților, ai muncitorilor, ai tinerilor și ai studenților”.

În cadrul evenimentului, oficialii de rang înalt au citit „scrisori de loialitate față de Kim Jong Un”, urmate de „discursuri de jurământ”.

Ei au spus că participanții la evenimentele din provinciile Hwanghae de Nord, Jagang și Kangwon au scris scrisori pentru a „reflecta venerația nemărginită față de cel care a glorificat partidul ca un partid autentic al poporului, susținut și apreciat în totalitate de masele muncitoare”.

Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient de bizar, cei din Hamgyong de Sud și de Nord și Ryanggang îl laudă pe Jong Un pentru că, susțin ei, „a ridicat faima și prestigiul unei puteri independente la cel mai înalt nivel al secolului și a inaugurat o nouă eră de dezvoltare generală a socialismului și o nouă eră de creație și transformare pe acest pământ cu ideile sale remarcabile, conducerea sa extraordinară și devotamentul său neobosit”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













