Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor". Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO

Stiri externe
21-09-2025 | 10:17
Kim Jong Un
AFP

Kim Jong Un și-a etalat simțul îndrăzneț al modei în timpul vizitei sale la Sinuiju Combined Greenhouse Farm la începutul acestei săptămâni, purtând o pălărie de paie și costumul său negru obișnuit în stil Mao.

autor
Sabrina Saghin

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a debutat cu o nouă pălărie la modă în timpul vizitei sale la prețioasa sa „insulă a comorilor” la începutul acestei săptămâni. Și-a etalat simțul îndrăzneț al modei purtând o pălărie de paie subțire care se asorta cu costumul său negru în stil Mao, scrie Daily Star.

Imaginile vizitei la ferma de sere Sinuiju îl arată pe Kim Jong Un purtând noul look de senzație, în timp ce acoliții săi, toți însoțindu-l, purtau uniforme militare nord-coreene obișnuite.

Kim Jong Un a vizitat locul, despre care se spune că găzduiește totul, de la o „fabrică de prelucrare a legumelor” la o „bază de diseminare” și „case de locuit”, astfel fiind denumit „insula comorulor”, pentru a mulțumi muncitorilor că au adus „o dezvoltare a socialismului în stil coreean” în nordul țării, potrivit PyonYang Times. El a promis, de asemenea, că va construi mai multe orașe similare în întreaga țară.

Nu este prima dată când Kim Jong Un sau familia sa provoacă agitație în lumea modei. În 2022, a interzis cetățenilor să poarte pantaloni strâmți, deoarece credea că aceste articole vestimentare erau „indecente”.

kim jong un
Echipa lui Kim Jong Un a curățat toate amprentele lăsate de dictatorul nord-coreean în China. Măsuri uluitoare de precauție

Cu un an înainte, el a luat măsuri severe împotriva cetățenilor care purtau trench-uri din piele, confiscându-le pe stradă, susținând că era lipsit de respect să copieze stilul său.

Fiica lui Kim Jong Un atrage atenția

Se spune că și fiica mezină a lui Kim Jong Un este pasionată de haine. Stilul de viață al lui Kim Ju-ae în această țară izolată este neobișnuit în comparație cu cel al majorității nord-coreenilor, ea bucurându-se de o viață luxoasă, practicând echitația, schiul și înotul, potrivit Serviciilor Naționale de Informații din Coreea de Sud (NIS).

Conform rapoartelor, fetița de 10 ani a atras și mânia nord-coreenilor obișnuiți, asupriți, din cauza hainelor sale elegante.

Mă enervează”, a declarat un nord-coreean anonim, citat de Radio Free Asia, „că viața noastră este atât de grea. Iar Kim Ju-ae, care mănâncă bine și trăiește bine, apare mereu la televizor în hainele ei elegante!”

Acest lucru vine în contextul în care localnicii s-au adunat recent în masă în piețele orașului pentru a-și declara dragostea pentru liderul lor exaltat.

Potrivit ziarului Pyongyang Times, aprobat de Kim Jong Un, evenimentul a fost organizat pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea și cea de-a 77-a aniversare a independenței Coreei de Nord.

În diverse orașe și localități, au fost prezenți reprezentanți ai „organizațiilor regionale ale partidului, ale puterii și ale economiei, ai organizațiilor muncitorești, ai întreprinderilor industriale, ai fermelor și ai universităților, ai muncitorilor, ai tinerilor și ai studenților”.

În cadrul evenimentului, oficialii de rang înalt au citit „scrisori de loialitate față de Kim Jong Un”, urmate de „discursuri de jurământ”.

Ei au spus că participanții la evenimentele din provinciile Hwanghae de Nord, Jagang și Kangwon au scris scrisori pentru a „reflecta venerația nemărginită față de cel care a glorificat partidul ca un partid autentic al poporului, susținut și apreciat în totalitate de masele muncitoare”.

Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient de bizar, cei din Hamgyong de Sud și de Nord și Ryanggang îl laudă pe Jong Un pentru că, susțin ei, „a ridicat faima și prestigiul unei puteri independente la cel mai înalt nivel al secolului și a inaugurat o nouă eră de dezvoltare generală a socialismului și o nouă eră de creație și transformare pe acest pământ cu ideile sale remarcabile, conducerea sa extraordinară și devotamentul său neobosit”.

Sursa: Daily Star

Etichete: coreea de nord, Kim Jong Un,

Dată publicare: 21-09-2025 10:17

Fiica lui Kim Jong Un, Kim Ju Ae, avansată ca posibilă succesoare a dinastiei. Confirmarea serviciilor sud-coreene
Stiri externe
Fiica lui Kim Jong Un, Kim Ju Ae, avansată ca posibilă succesoare a dinastiei. Confirmarea serviciilor sud-coreene

Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, care l-a însoțit în vizita sa la Beijing la începutul lunii septembrie, este avansată în poziția de posibilă succesoare a acestuia, potrivit serviciilor de informații sud-coreene.

Echipa lui Kim Jong Un a curățat toate amprentele lăsate de dictatorul nord-coreean în China. Măsuri uluitoare de precauție
Stiri externe
Echipa lui Kim Jong Un a curățat toate amprentele lăsate de dictatorul nord-coreean în China. Măsuri uluitoare de precauție

Echipa care l-a însoțit pe Kim Jong Un în China a fost filmat în timp ce curăța cu grijă toate amprentele pe care dictatorul nord-coreean le-a lăsat pe obiectele atinse în timpul întâlnirii sale de la Beijing cu Vladimir Putin.

 

Kim Jong Un își pregătește fiica de 12 ani să preia puterea în Coreea de Nord. Rolul jucat de Dennis Rodman
Stiri externe
Kim Jong Un își pregătește fiica de 12 ani să preia puterea în Coreea de Nord. Rolul jucat de Dennis Rodman

Kim Jong Un își pregătește fiica, Kim Ju-ae, acum în vârstă de probabil 12 ani, să preia puterea în Coreea de Nord, într-o strategie menită să mai atenueze percepția negativă asupra dictaturii de la Phenian.

 

Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă
Stiri externe
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă

Regatul Unit şi Portugalia vor recunoaşte oficial duminică statul Palestina, în pofida presiunilor puternice din partea Statelor Unite şi a Israelului, înainte de sosirea şefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.

Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Stiri actuale
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Stiri actuale
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 21 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de colaborare
2 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop 21 septembrie 2025: Luna Nouă în Fecioară – timp de curățenie, renunțare și reconstrucție
3 paste
Shutterstock
Stiri Diverse
Cât timp se fierb pastele al dente. Ghid complet în funcție de tipul de paste
