Kievul dezminte creşterea nivelului radioactivităţii. Cine a pornit incendiul de lângă Cernobîl

Pompierii au continuat luni să se lupte cu flăcările care s-au întins pe aproximativ 20 de hectare în zona de excluziune ce înconjoară centrală unde, în 1986, a avut loc accidentul nuclear.

Şeful interimar al serviciului de inspecţie ecologică, Egor Firsov, anunţase duminică pe Facebook o creştere peste nivelul obişnuit a radiaţiilor în epicentrul incendiului. El şi-a însoţit mesajul cu o înregistrare video care arată un detector Geiger ce afişa un nivel de radioactivitate de 16 ori mai mare decât normalul.

Serviciul de stat pentru situaţii de urgenţă, care a mobilizat două avioane, un elicopter şi peste 100 de pompieri pentru a stinge incendiul, a declarat că nu s-a înregistrat nicio creştere a nivelului radioactivităţii.

"Nu este nicio creştere a nivelului radioactivităţii", a declarat luni, pentru AFP, purtătorul de cuvânt al serviciului de stat pentru situaţii de urgenţă, Olga Kozak, transmite Agerpres.

