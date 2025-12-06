Administrația Trump extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări

Administrația Trump va extinde interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări, a anunțat secretarul pentru securitate internă Kristi Noem, după atacul comis de un cetățean afgan asupra a doi membri ai Gărzii Naționale.

Extinderea se va baza pe interdicţia de călătorie anunţată deja în iunie de administraţia republicană, care interzicea călătoriile în SUA pentru cetăţenii din 12 ţări şi restricţiona accesul în SUA pentru persoanele din alte şapte ţări. Într-o postare pe reţelele de socializare la începutul acestei săptămâni, Noem a sugerat că vor fi incluse mai multe ţări.

Administrația Trump evaluează noi extinderi ale interdicției de călătorie

Noem, care a vorbit joi seara într-un interviu cu Laura Ingraham, prezentatoarea Fox News Channel, nu a oferit detalii suplimentare, spunând că preşedintele Donald Trump analizează care ţări vor fi incluse.

În urma incidentului armat din cadrul Gărzii Naţionale, administraţia a înăsprit deja restricţiile impuse celor 19 ţări incluse în interdicţia iniţială de călătorie, printre care se numără Afganistan, Somalia, Iran şi Haiti.

Ingraham a întrebat-o pe Noem dacă interdicţia de călătorie se extinde la 32 de ţări şi a întrebat care ţări vor fi adăugate la cele 19 anunţate la începutul acestui an.

„Nu voi da cifre exacte, dar sunt peste 30. Preşedintele continuă să evalueze ţările”, a spus Noem.

„Dacă nu au un guvern stabil, dacă nu au o ţară care să se poată susţine singură şi să ne spună cine sunt aceşti indivizi şi să ne ajute să-i verificăm, de ce ar trebui să permitem oamenilor din acea ţară să vină aici, în Statele Unite?”, a spus Noem.

Noi măsuri restrictive după atacul asupra Gărzii Naționale

Departamentul Securităţii Interne nu a răspuns la solicitările de comentarii cu privire la data la care ar putea intra în vigoare o interdicţie de călătorie actualizată şi la ţările care ar fi incluse în aceasta.

Adăugirile la interdicţia de călătorie din iunie sunt cele mai recente dintr-o serie de măsuri privind imigraţia care s-au succedat rapid de la împuşcarea a doi soldaţi ai Gărzii Naţionale în Washington, în săptămâna de Ziua Recunoştinţei.

În aproape două săptămâni, administraţia a suspendat deciziile privind azilul, a întrerupt procesarea beneficiilor legate de imigraţie pentru persoanele aflate în SUA provenite din cele 19 ţări vizate de interdicţia de călătorie şi a suspendat vizele pentru afganii care au sprijinit efortul de război al SUA.

Joi, Serviciile de Cetăţenie şi Imigrare ale SUA au anunţat că reduc perioada de valabilitate a permiselor de muncă pentru anumiţi solicitanţi, cum ar fi refugiaţii şi persoanele cu azil, astfel încât aceştia să fie nevoiţi să depună cereri mai des şi să treacă prin verificări mai frecvente.

