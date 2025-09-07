Azilanții din Regatul Unit vor fi mutați din hoteluri în cazărmi. Premierul Keir Starmer e în plină remaniere guvernamentală

Keir Starmer
Azilanții din Regatul Unit vor fi mutați din hoteluri în cazărmi militare, planurile acestei operațiunii fiind întocmite de noul secretar de stat britanic.

Mihai Niculescu

Premierul Keir Starmer încearcă să își înăsprească politica de imigrație pe fondul creșterii numărului persoanelor din Africa care solicită azil, venite cu bărcile prin Canalul Mânecii, arată publicația The Independent.

Din primele informații, secretarul de stat Shabana Mahmood ar anunța utilizarea facilităților Ministerului Apărării pentru a găzdui azilanți, după un val de proteste în fața hotelurilor folosite de migranți, în cursul acestei veri.

Secretarul apărării, John Healey, a confirmat pentru Sky News că a plasat militari în Ministerul de Interne pentru a cerceta facilitățile militare, după ce aproximativ 1.000 de persoane au sosit în Regatul Unit cu bărci mici numai în cursul zilei de sâmbătă.

Remaniere de proporții a Guvernului

Problema relocării migranților este discutată în timp ce prim-ministrul a continuat remanierea majoră a guvernului.

Starmer a concediat-o pe Ellie Reeves și pe ministrul agriculturii, Daniel Zeichner, în timp ce Jason Stockwood, care a avut un post de conducere la site-ul de întâlniri Match.com, a fost numit la Departamentul de afaceri și comerț.

Keir Starmer l-a numit rapid pe David Lammy viceprim-ministru, în timp ce Yvette Cooper a fost mutată din funcția de ministru de interne la ministerul de Externe, iar Shabana Mahmood, ministrul justiției, a înlocuit-o la Ministerul de Interne.

Sir Keir Starmer a continuat remanierea sa în urma demisiei Angelei Rayner din funcția de ministru al locuințelor și viceprim-ministru.

Marea Britanie a avut șase secretari de externe în patru ani și un nou ministru al locuințelor în fiecare an, în medie. Au fost mai mulți prim-miniștri în ultimii 10 ani decât în cei 36 anteriori. O astfel de alternanță în funcțiile ministeriale este contrară unei bune administrări, arată sursa citată.

Sursa: The Independent

