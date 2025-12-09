Kaja Kallas: Criticile asupra libertăţilor civile în UE ar trebui îndreptate într-o direcţie diferită, poate spre Rusia

Şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a declarat, marţi, că orice critici privind libertăţile civile în Uniunea Europeană ar trebui îndreptate într-o direcţie diferită, "poate spre Rusia".

"Uniunea Europeană este chiar esenţa libertăţii", le-a spus ea eurodeputaţilor din Comisia AFET, referindu-se la un document american de strategie al Casei Albe foarte critic faţă de politicile UE.

"Criticile privind libertăţile de aici ar trebui îndreptate într-o direcţie diferită. Spre Rusia poate, unde dezacordul este interzis, unde media libere sunt interzise, unde opoziţia politică este interzisă, unde X sau Twitter, aşa cum o cunoaştem, este de asemenea interzisă", a mai afirmat Kallas, referindu-se la criticile unor oficiali americani de rang înalt după ce Comisia Europeană a amendat cu o sumă mare platforma socială X săptămâna trecută.

Întrebată de mai mulţi eurodeputaţi americani despre criticile americane, Kallas a răpuns că "mi se pare că sunt făcute pentru a fi o provocare". Pe de altă parte, ea a reiterat că SUA rămân cel mai mare aliat al Europei.

"Sentimentul meu este că, dacă intrăm în lupta acuzaţiilor, putem arăta şi noi ce e în neregulă în SUA. Dar nu ne vom amesteca în afacerile interne ale unei ţări. (...) Nu intrăm într-un duel al declaraţiilor, nu de asta avem nevoie", a mai spus Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













