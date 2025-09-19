Un tată își plătește fiica cu 65 de euro ca să îi trimită zilnic mesaje cât timp este la facultate, în China

Un tată din China este atât de îngrijorat de siguranța fiicei sale cât timp aceasta se află la universitate, încât i-a oferit bani pentru a-i trimite zilnic mesaje.

Cao Qianhong, care locuiește în Xiantao, provincia Hubei, a publicat un videoclip pe o platformă importantă de socializare despre începerea studiilor universitare a fiicei sale de 18 ani.

Cao i-a spus fiicei sale: „Ești pe cale să îți începi viața de studentă. Îți voi transfera 65 de euro de trei ori pe lună. Pe lângă asta, îți voi mai da încă 65 de euro la sfârșitul fiecărei luni, cu condiția să îmi trimiți zilnic cel puțin un mesaj. Orice mesaj — un scurt videoclip, o fotografie sau chiar și o virgulă — este acceptabil. Ideea este să ne contactezi.”

Tatăl s-a plâns de faptul că fiica lui nu a răspuns la telefon în trecut atunci când a sunat-o și că singurele dăți când lua legătura cu el erau pentru a-i cere bani. În videoclipul devenit viral, Cao a întrebat-o pe fiica sa dacă este de acord cu această înțelegere. După ce aceasta a dat din cap afirmativ, cei doi și-au prins degetele mici și le-au tras, un gest folosit de obicei pentru a pecetlui o promisiune. Potrivit lui Cao, fiica sa a fost recent admisă la Colegiul Donghu din Wuhan, tot în China.

Critici din partea specialiștilor

Deoarece este introvertită și este pentru prima dată când locuiește într-un oraș necunoscut, tatăl este îngrijorat de bunăstarea ei. Cao a spus că intenționează să conducă cei 100 km de la Xiantao la Wuhan pentru a-și vizita fiica o dată pe lună.

La postul Hubei TV, Ye Xianfa, profesor de educație la Universitatea Hubei, a criticat ideea lui Cao.

„Ea are deja 18 ani și este adultă. O poți îngriji toată viața? Metoda ta de educație nu este corectă și nu poate încuraja independența copilului. Practic, îți controlezi copilul prin bani,” a spus Ye.

Cao a precizat că își dorește doar să comunice mai mult cu fiica lui pentru a o ajuta să se obișnuiască cu noua viață.

„Nu pun presiune pe ea. Chiar dacă uită să mă contacteze, îi voi da totuși bonusul de 65 de euro,” a spus el.

Reacții împărțite în mediul online

Un utilizator de internet care nu susține înțelegerea lui Cao a comentat: „Transformă legătura de familie într-o sarcină. Va ajunge copilul să creadă că legătura cu familia există doar pentru a primi bani?”

Totuși, o altă persoană a spus: „Tatăl își dorește atât de mult să își vadă fiica și vrea să știe dacă aceasta trăiește bine.”

