Suzetele pentru adulți au devenit noul trend viral: de la China la întreaga lume. Efectul scontat
Fenomenul a generat vânzări de peste 2.000 de bucăți lunar pentru unii comercianți chinezi, dar specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru sănătate.
Un nou trend surprinzător ia amploare pe rețelele sociale: suzetele pentru adulți. Folosite inițial în China ca metodă de reducere a stresului, acestea s-au răspândit rapid și în alte țări, stârnind dezbateri aprinse între susținătorii lor și specialiștii care avertizează asupra riscurilor pentru sănătate.
Suzeta la adulți nu este o simplă modă trecătoare sau un moft pentru atenție.
Totul a pornit din China, unde tot mai multe persoane au început să posteze online că recurg la suzetele pentru adulți pentru a-și calma stresul și anxietatea.
Fenomenul s-a răspândit rapid, ajungând și în Europa și SUA, unde fanii suzetelor pentru adulți le descriu drept "liniștitoare" și "sigure".
