Suzetele pentru adulți au devenit noul trend viral: de la China la întreaga lume. Efectul scontat

20-09-2025 | 12:34
suzeta adult
Fenomenul a generat vânzări de peste 2.000 de bucăți lunar pentru unii comercianți chinezi, dar specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru sănătate.

Un nou trend surprinzător ia amploare pe rețelele sociale: suzetele pentru adulți. Folosite inițial în China ca metodă de reducere a stresului, acestea s-au răspândit rapid și în alte țări, stârnind dezbateri aprinse între susținătorii lor și specialiștii care avertizează asupra riscurilor pentru sănătate.

Suzeta la adulți nu este o simplă modă trecătoare sau un moft pentru atenție.

Totul a pornit din China, unde tot mai multe persoane au început să posteze online că recurg la suzetele pentru adulți pentru a-și calma stresul și anxietatea.

Fenomenul s-a răspândit rapid, ajungând și în Europa și SUA, unde fanii suzetelor pentru adulți le descriu drept "liniștitoare" și "sigure".

david beckham
David Beckham, furios pe jurnalistii britanici. Cum a reactionat cand acestia l-au acuzat ca nu este un tata bun

Mai multe detalii, pe Spotmedia.

Sursa: Pro TV

China, adulti, suzeta

Dată publicare: 20-09-2025 11:46

Suptul degetului și suzeta, benefice pentru bebeluși. Ce au descoperit specialiștii
CSID - Ce se întâmplă, doctore?
Suptul degetului și suzeta, benefice pentru bebeluși. Ce au descoperit specialiștii

Ani întregi, pediatrii şi psihologii au amendat suptul degetului sau ataşamentul extrem faţă de o jucărie, în cazul celor mici. Ambele acţiuni fac însă parte din capacitatea înnăscută a fiinţei umane de autodisciplină. 

David Beckham, furios pe jurnalistii britanici. Cum a reactionat cand acestia l-au acuzat ca nu este un tata bun
David Beckham, furios pe jurnalistii britanici. Cum a reactionat cand acestia l-au acuzat ca nu este un tata bun

David Beckham a fost extrem de deranjat de un articol care sesiza faptul ca fiica sa, Harper, continua sa foloseasca suzeta, desi a implinit patru ani si acest obicei “poate provoca probleme de dictie si la dinti”.

Suzeta favorizeaza otita la bebelusi
Suzeta favorizeaza otita la bebelusi

Bebelusilor care fac constant otita ar trebui sa nu li se mai dea suzeta, spun oamenii de stiinta care au descoperit o legatura, aparent fara sens, intre cele doua elemente.
"Mi-am gasit copilul cu suzeta lipita de gura". Asistenta: Urla ca un nebun

UPDATE: Acuzatii grave la Spitalul de Copii din Timisoara! Mama unui bebelus de doua luni spune furioasa ca si-a gasit copilul cu un leucoplast lipit pe gura, care ii tinea astfel suzeta.

