Jurnalist japonez eliberat din Siria, la 3 ani după ce a fost răpit: „Când nu mai poți de durere, nu-i pasă nimănui”

Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a anunțat miercuri că ambasada Japoniei din Turcia a reușit să confirme că cel eliberat este jurnalistul care dispăruse în Siria. Potrivit oficialilor, el este sănătos și va fi readus în Japonia după ce va fi supus unui control medical, informează CNN.

De la dispariția sa, pe rețelele de socializare au apărut mai multe filmulețe cu un bărbat despre care se presupunea că ar fi el. La acel moment, familia a confirmat presei identitatea bărbatului. Yasuda fusese răpit de organizația teroristă Frontul al-Nusra la scurt timp după ce a ajuns în Siria.

Într-unul dintre filmulețe, el apărea purtând un pulover negru, eșarfă și barbă.

„Bună, eu sunt Jumpei Yasuda și astăzi, pe 16 martie, este ziua mea. Mi-au spus că pot vorbi liber despre ce vreau și că pot trimite un mesaj oricui. Soției mele îi transmit că o iubesc. Mamei, tatălui, fratelui meu le spun că mereu mă gândesc la voi. Mi-aș dori să vă pot îmbrățișa. Mi-aș dori să pot vorbi cu voi, însă asta nu se mai poate acum. Aș vrea doar să vă spun să aveți grijă. Cei 42 de ani din viața mea au fost buni, iar ultimii opt mi-au adus multă fericire.

Țării mele aș dori să-i spun ceva: când ești aici, într-o cameră întunecată și nu mai poți de durere, n-ai pe nimeni. Nimeni nu-ți răspunde, ești invizibil. Nu exiști, nimănui nu-i pasă de tine”, a spus el în mesajul în limba engleză.

În luna mai 2016, pe rețelele de socializare a apărut o fotografie cu Yasuda, ținând în mâini un banner pe care scia în limba japoneză: „Vă rog, ajutați-mă. Asta e ultima mea șansă.”

Japanese journalist Jumpei Yasuda may be free 3 years after kidnap in Syria https://t.co/nxz4WUCFrh pic.twitter.com/KH18qxjvoM