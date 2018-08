Copiii unei grădinițe, costumați în luptători ISIS la parada de Ziua Independenței

Incidentul a avut loc la creșa TK Kartika din orașul Probolinggo. Copiii, îmbrăcați în haine de culoare neagră și purtând jucării similare armelor AK47, au participat la parada care marchează 73 de ani de când Indonezia și-a câștigat independența.

Imaginile cu copiii au devenit virale pe rețelele de socializare, ceea ce a stârnit furia populației din această țară predominant musulmană, informează The Independent.

On Independence Day yesterday, a video of a schoolboy climbing a flagpole in west Timor went viral on Indonesian social media. Today another video went viral: kindergarteners in black niqab carrying guns joined Independence Day carnival in Probolinggo, East Java #17an #RI73 pic.twitter.com/yN9tdyZwz5