Sam Rockwell și John Malkovich au venit la premiera peliculei „Wild Horse Nine”. Tot joi seară, a fost prezentat și cel mai nou film al veteranului Werner Herzog.

Sam Rockwell, John Malkovich și Steve Buscemi au strălucit pe covorul roșu de la Veneția, la premiera filmului „Wild Horse Nine”, scris și regizat de Martin McDonagh. Malkovich și Rockwell interpretează doi agenți CIA trimiși pe Insula Paștelui, cu puțin timp înainte de lovitura de stat din Chile, din 1973.

John Malkovich, actor: „Cred că este un punct de plecare foarte bun și, dacă citești istoria, este destul de evident că lucrurile au stat, uneori, foarte aproape de ceea ce este prezentat în film. Cred că este un film care abordează cu mult umor două evenimente profund traumatizante: asasinarea lui Kennedy și moartea lui Salvador Allende, precum și lovitura de stat din Chile. Și cred că o face cu eleganță și inteligență.”

Regizorul speră ca filmul să îi determine pe spectatori să fie mai atenți la activitatea CIA.

Martin McDonagh, regizor și scenarist: „Știm cum acționa KGB-ul, dar probabil că nu punem la fel de multe întrebări despre activitățile CIA pe cât ar trebui. Cred că acesta a fost unul dintre punctele de plecare: să punem întrebări.”

Sam Rockwell, actor: „Martin există întotdeauna un personaj care spune adevărul.”

Un alt film care a avut premiera joi la Festivalul de Film de la Veneția a fost „Bucking Fastard”, regizat de veteranul Werner Herzog.

Werner Herzog, regizor: „Este o poveste inventată, pe care am purtat-o mult timp în minte. Am pornit de la ideea a două surori, gemene, care vorbesc la unison, au aceleași vise și sapă un tunel din dragoste.”

Werner Herzog s-a întâlnit în urmă cu aproximativ 45 de ani cu două surori, gemene, care vorbeau la unison. Ideea l-a urmărit, dar a rămas nefolosită timp de decenii. Până într-o zi, când cineva i-a spus că rolurile ar putea fi interpretate de surorile Rooney și Kate Mara. Herzog a scris scenariul în doar cinci zile, iar surorile s-au dovedit a fi perfecte pentru ciudatul rol.

Orlando Bloom, actor: „A fost uimitor să le văd venind pe platou. Nu știu cât au lucrat în culise pentru a reuși să respire, să viseze, să iubească, să se conecteze și să gândească împreună, dar reușeau să vorbească exact în același timp, să-și termine reciproc gândurile și să pară că trăiesc în aceeași lume.”

„Bucking Fastard” este înscris în competiția pentru Leul de Aur, trofeul principal al festivalului. Filmul nu are încă o dată de lansare în Statele Unite.