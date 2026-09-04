Acordul încheiat pe 26 august cu peste 40 de state americane, Districtul Columbia și mai multe teritorii obligă Meta să implementeze o serie de modificări ale aplicațiilor și sisteme mai stricte pentru verificarea vârstei, potrivit News.ro.

„Este cea mai mare sumă plătită vreodată într-un caz de acest tip”, a declarat procurorul general al Californiei, Rob Bonta, care a condus procesul.

Meta, care a obținut venituri de 201 miliarde de dolari anul trecut, va trebui să modifice semnificativ modul în care adolescenții folosesc platformele sale.

Limită de două ore pe zi și blocarea aplicațiilor în timpul nopții

Printre cele mai importante schimbări se află introducerea implicită a unei limite de două ore pe zi pentru utilizarea aplicațiilor Meta de către adolescenți.

Platformele vor fi blocate pentru aceștia între miezul nopții și ora 6:00, iar notificările vor fi dezactivate în timpul orelor de școală.

Numărul de aprecieri va fi ascuns, filtrele cosmetice vor fi dezactivate, iar adolescenții vor putea controla redarea automată a videoclipurilor. De asemenea, aceștia vor putea opta pentru un flux de conținut care nu este controlat de algoritm.

Meta intenționează să introducă multe dintre aceste măsuri de protecție în următoarele șase luni.

Mai dificilă va fi implementarea noilor sisteme de verificare a vârstei, pentru care compania estimează că va avea nevoie de până la un an.

Meta încearcă să-i identifice pe copiii care mint în privința vârstei

Una dintre principalele probleme este identificarea utilizatorilor sub 13 ani și a adolescenților care declară o vârstă falsă.

Meta dezvoltă un nou model de predicție care va analiza informații precum persoanele cu care un utilizator este conectat, conturile pe care le urmărește, cine îl urmărește și inclusiv mesajele de „La mulți ani” primite.

Compania încearcă astfel să stabilească dacă un utilizator are sub 13 ani sau se încadrează în categoria 13-17 ani.

Verificarea vârstei este însă dificilă, în special în absența recunoașterii faciale, tehnologie pe care Meta nu o utilizează în acest scop. Problema a provocat inclusiv dispute între Meta și proprietarii magazinelor de aplicații Apple și Google privind cine ar trebui să fie responsabil pentru verificarea vârstei.

Meta lucrează deja la tehnologii similare în Australia, unde legislația interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, însă adolescenții au găsit metode de a ocoli restricțiile.

Meta cere TikTok și YouTube să introducă restricții similare

După ani în care a respins acuzațiile potrivit cărora produsele sale ar avea efecte negative asupra copiilor, Meta încearcă acum să se poziționeze în fruntea schimbărilor privind protecția minorilor și le cere rivalilor să adopte măsuri similare.

Din acordul total de 17 miliarde de dolari, 5,3 miliarde de dolari vor fi plătite de Meta numai dacă TikTok și YouTube acceptă să achite aceeași sumă și introduc implicit limite de utilizare de o oră pe zi. Meta s-a angajat să adopte, la rândul său, această limită dacă rivalii procedează astfel.

TikTok și YouTube nu au răspuns solicitării Meta și nici cererilor de comentarii ale CNBC.

Acordul este însă mult sub cele 200 de miliarde de dolari solicitate inițial de procurorii generali ai statelor.

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, care nu a participat la acord și continuă separat procesul împotriva Meta, critică faptul că unele dintre angajamentele companiei sunt valabile doar cinci ani, iar altele zece ani.

„Protecția copiilor nu este un obiectiv temporar, pe termen scurt. Aceste schimbări trebuie să fie permanente”, a declarat Uthmeier.

Adolescenții aduc sub 1% din veniturile Meta, dar sunt importanți pe termen lung

Meta susține că adolescenții generează mai puțin de 1% din veniturile companiei, iar datele eMarketer arată că aceștia petrec mai puțin timp pe Instagram și Facebook decât pe TikTok și YouTube.

Noile restricții ar putea însă determina o parte dintre adolescenți să migreze către platforme cu mai puține limitări, afectând capacitatea Meta de a-i păstra ca utilizatori atunci când devin adulți, categorie mult mai valoroasă din perspectiva veniturilor din publicitate.

„Copiii sunt extrem de valoroși pentru Meta”, a declarat Kelly Stonelake, fost director al companiei și în prezent activistă pentru siguranța copiilor.

Potrivit acesteia, limitarea mecanismelor prin care platformele încearcă să mențină tinerii implicați ar putea afecta semnificativ strategia actuală a Meta.